汪洋会见越南国会主席阮氏金银

新华社北京7月12日电 （记者潘洁）全国政协主席汪洋12日在人民大会堂会见越南国会主席阮氏金银。

汪洋说，近年来，习近平总书记同阮富仲总书记两度实现历史性互访，为新时期中越关系发展发挥了举旗定向的重要作用。中方愿与越方携手，继承发扬传统友谊，巩固拓展互利合作，增进民众友好感情，推动中越关系健康稳定发展。中国全国政协重视同越南祖国阵线的友好合作关系，愿进一步加强交往，深化参政议政经验交流，为实现两国各自稳定和发展作出更大贡献。

阮氏金银表示，越方十分珍惜和注重维护由两国老一辈领导人缔结的越中传统友谊。越方愿与中方共同努力，加强各层级交流互鉴，深化各领域友好合作，更好地造福两国和两国人民。

夏宝龙、辜胜阻参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年07月13日 03 版）

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