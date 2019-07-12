外交部：强烈敦促加方立即释放孟晚舟

新华社北京7月12日电（记者温馨）外交部发言人耿爽12日表示，中方对加拿大官员近来屡次就孟晚舟事件和中加关系发表错误言论表示强烈不满，强烈敦促加方认真对待中方立场，立即释放孟晚舟女士，确保她平安回到中国。

据报道，加拿大外长弗里兰近日接受采访称，加方遵守法治原则，依据加美引渡条约逮捕孟晚舟，其中不存在政治干预，她对当前加中关系面临困难感到痛心，但百分之百确信加方作出了正确决定。她还声称，加前总理克雷蒂安关于加司法部长终止对孟晚舟案引渡审理的提议是错误的。

耿爽在12日例行记者会上回答相关提问时说，中方对加官员近来屡次就孟晚舟事件和中加关系发表错误言论表示强烈不满。中方在孟晚舟事件上的立场是明确的、坚定的。美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，是对中国公民合法权益的严重侵犯，这是一起严重的政治事件。

耿爽表示，一段时间以来，加国内不少有识之士就此发表了客观公正的言论，但加方置若罔闻，执意坚持错误立场。“我们强烈敦促加方认真对待中方严正立场，纠正错误，立即释放孟晚舟女士，确保她平安回到中国。”

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