原标题：王毅：在涉台问题上玩火将搬起石头砸自己的脚

新华社布达佩斯7月12日电 当地时间7月12日，国务委员兼外长王毅在布达佩斯同匈牙利外长西亚尔托共同会见记者时，就美国向台湾出售武器，并允许台湾地区领导人蔡英文“过境”美国阐明中方严正立场。

王毅说，前几天，美国政府不顾中方严正立场和坚决反对，批准向台湾出售武器装备，中方已向美方提出严正交涉。我们对蔡英文“过境”美国表示严重关切，坚决反对美台进行任何形式的官方接触。

王毅指出，“台独”分裂活动逆历史潮流而动，违两岸民心而为，没有前途、没有出路，注定失败。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人、任何势力都不能阻挡两岸实现统一的历史进程，都不要低估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整的坚定意志。

王毅说，我们敦促美方充分认识到涉台问题的严重性，以实际行动恪守一个中国的承诺和中美三个联合公报规定，切实按照两国元首就推进协调、稳定、合作为基调的中美关系达成的重要共识，正确处理涉台问题，不要向“台独”分裂势力发出错误信号，不要一错再错，更不要在涉台问题上玩火。如果试图给中美关系制造新的困难和麻烦，最终必将搬起石头砸自己的脚。

(责编：刘洁妍、杨牧)