原标题：美国为何要拉盟友在波斯湾建“护航联盟”

新华社华盛顿7月12日电 （国际观察）美国为何要拉盟友在波斯湾建“护航联盟”

新华社记者刘品然 刘晨

白宫提名的下一任美军参谋长联席会议主席、现任美国陆军参谋长米利11日表示，美国将与盟友组建旨在维护海湾地区航行安全的“护航联盟” 。

分析人士认为，美国此举意在渲染“伊朗威胁”，进一步向伊朗施压。鉴于不少国家希望地区局势降温，“护航联盟”恐难顺利组建。

欲建“护航联盟”

米利在参议院军事委员会听证会上介绍说，美国目前在和盟友讨论组建联盟为在海湾地区行驶的商船提供军事护航，并称该计划会在未来几周逐渐成形。

美军参谋长联席会议主席邓福德10日表示，“护航联盟”将在霍尔木兹海峡和曼德海峡执行巡航行动确保航行自由。美军将在其中主要扮演指挥角色，巡逻和护航工作由别国海军承担。他还称该计划的规模可大可小，主要取决于参与国家多少。

值得注意的是，美国与欧洲和海湾国家早在2004年就组建了主要负责海湾地区海上航行安全的152联合特遣舰队，该机制目前仍在运行中。美方此时提出建立所谓“护航联盟”令人疑惑。

美国智库战略与预算评估中心高级研究员布莱恩·克拉克认为，美国军方老调重弹更多是出于政治目的。

渲染“伊朗威胁”

分析人士认为，美国此举旨在进一步渲染“伊朗威胁”，在地区组建“反伊朗联盟”。

过去两个月来，海湾地区发生多起油轮遇袭事件，美国指认伊朗是这些事件的幕后黑手，伊朗则均予以否认。最近发生的英国油轮遭拦截事件更是被美国大做文章。

美国有线电视新闻网11日报道称，多艘伊朗海军快艇10日在波斯湾附近海域拦截了一艘英国油轮，命令其改变航向停泊在伊朗附近水域。但一艘随行的英国护卫舰随即发出警告并将舰上武器对准伊朗快艇，伊朗舰艇随后离去。

美国国务院11日谴责伊朗伊斯兰革命卫队海军试图“骚扰和妨碍”英国油轮，同时称赞英国海军在该海域为确保航行自由所采取的行动。伊朗伊斯兰革命卫队则发表声明说，在过去24小时内，伊朗海军舰艇在波斯湾海域未与任何外国船只对抗。

去年以来，美国用各种手段对伊朗进行极限施压，但未能达到预期效果，以油轮遇袭为借口组建“护航联盟”是新的举措。

多国谨慎回应

据英国媒体报道，英国海军对是否增派舰艇前往中东仍在讨论。法国一位官员向媒体表示目前无意在海湾增加军事存在，法国希望紧张局势降温。

日本副官房长官野上浩太郎10日在例行记者会上没有直接回应邓福德的提议，称日本会和美国等国保持密切联系并努力缓和中东局势。

舆论认为，“护航联盟”会造成擦枪走火甚至爆发军事冲突等风险，这是美国不少盟友和地区国家不想看到的。

分析人士认为，美国盟友需要在保护本国航运和维护地区和平中作出平衡，因此对此提议持谨慎态度。鉴于美国提出的中东版北约“中东战略联盟”推行不顺，“护航联盟”恐也难以顺利推进。

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