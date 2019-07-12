澳洲管理领导学院与西南政法大学合作开展“微留学”项目

人民网堪培拉7月12日电 7月10日，澳洲管理领导学院暨西南政法大学教育合作项目在澳大利亚布里斯班亚太中心举办了开幕式。首批27名学生将赴澳参加为期3个月的实习（field study）项目。

这次暑期项目为期3个月，开创了一种国际教育的新模式——微留学。学生们将被分配到各个律师事务所学习体验澳洲律师事务所的日常运营以及相关法律知识及实践，还将前往法院、大律师协会、司法部、法律援助中心、社区法律中心等有关机构参观学习并聆听有关领域学术领导人的讲座，并参加澳大利亚华人总工会举办的青年领袖训练营活动与本地大学生展开互动。

2019年4月9日，西南政法大学校长付子堂与澳洲管理领导学院院长陈青松于签订了有关法律课程交流项目合作协议。根据有关协议精神，西政国际处与澳管院国际部密切展开合作。本次实习项目为第一个落地项目。

陈青松在开幕式上致辞说，教育交流处于国际经贸文化交流的前端，他们将把本期项目通过纪录片的形式向全国高校推广，今后还将逐步完善各类课程。

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