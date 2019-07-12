外交部回应美涉南海仲裁案裁决三周年表态：双重标准

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。

全文如下：

问：据报道，美国消息人士11日称，美正考虑将部分对朝制裁暂停12至18个月，包括放松朝煤炭和纺织品出口，以换取朝拆除主要核设施并全面冻结核项目。此后美国国务院对此作了澄清。请问中方有何评论？

答：我们看到了有关报道。中方一贯主张，安理会应当根据决议的规定并结合半岛局势的积极进展，特别是朝鲜在无核化方面采取的步骤，适时启动决议可逆条款的讨论。

习近平主席在大阪同特朗普总统会晤时，向特朗普总统介绍了中方在半岛问题上的原则立场，推动美方显示灵活，与朝方相向而行，包括适时缓解对朝鲜的制裁，通过对话找到解决彼此关切的办法。

当前形势下，我们呼吁有关各方秉持建设性态度看待这一问题，保持接触，加强对话，显示灵活，平衡照顾各方的合理关切，共同推动半岛问题的政治解决进程，为早日实现半岛无核化和地区的长治久安作出积极努力。

问：特朗普总统称中国没有兑现购买农产品的承诺，这让美方失望，希望中方尽快开始采购。同时，美国财政部否认曾呼吁美国企业就同华为交易尽快申请豁免。中方对此有何回应？

答：关于农产品贸易问题，在昨天商务部例行记者会上，商务部新闻发言人已经就此作出了回应。我可以再重申一下，我们认为中美双方应当在平等和相互尊重的基础上讨论和解决农产品贸易问题。

关于第二个问题，中方的立场也非常清楚。美方以莫须有的罪名打压包括华为在内的中国企业，不仅损害了中国企业的合法权益，也损害了美国企业的利益，严重干扰了两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球的产业链、供应链都造成了破坏。

大家都注意到，在中美元首大阪会晤期间，特朗普总统曾表示，将允许美国公司继续向华为供货。我们欢迎这一表态，当然我们也希望美方说到做到。

问：你日前在记者会上提到，中方在新疆设立的是职业技能教育培训中心，是一种预防性的反恐和去极端化的措施。最近，我们看到有外媒报道，在西藏好像也有类似的机构，请你说明一下。

答：你提到的所谓外媒报道纯属无稽之谈！

问：美国媒体POLITICO昨天援引政府消息人士称，美国家安全委员会的一些官员正推动对购买伊朗石油的中国实体予以次级制裁。请问外交部对此有何评论？

答：我们多次强调，包括中国在内的国际社会同伊朗在国际法框架内开展正常贸易往来，合理、合法，理应得到尊重和保护。同时，中方也反对单边制裁和所谓“长臂管辖”，我们会坚决捍卫自身的正当合法权益。

问：据报道，加拿大外长弗里兰近日接受采访称，加方遵守法治原则，依据加美引渡条约逮捕孟晚舟，其中不存在政治干预。她对当前加中关系面临困难感到痛心，但百分之百确信加方作出了正确决定。加前总理克雷蒂安关于加司法部长终止对孟晚舟案引渡审理的提议是错误的。请问中方对此有何评论？

答：中方对加官员近来屡次就孟晚舟事件和中加关系发表错误言论表示强烈不满。中方在孟晚舟事件上的立场是明确的、坚定的。美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，是对中国公民合法权益的严重侵犯，这也是一起严重的政治事件。

一段时间以来，加国内不少有识之士就此发表了客观公正的言论，但加方置若罔闻，执意坚持错误立场。我们强烈敦促加方认真对待中方严正立场，纠正错误，立即释放孟晚舟女士，确保她平安回到中国。

问：据报道，10日，美国副总统彭斯在加州弗雷塔斯家庭农场举行记者会期间称，美是全世界“自由的灯塔”，美政府一直就全球宗教自由公开发声。一个部长级会议下周将在华盛顿举行，我们将解决在中国和遍及全世界的这些问题。中方对此有何评论？

答：美国号称自己是全世界“自由的灯塔”，但这灯塔似乎不怎么亮了；美国号称要解决中国和全世界的问题，但这似乎有点大言不惭。美国没有这个责任，也没有这个授权，没有这个能力，也没有这个水平。美国还是先把自己的事情解决好再说。

至于美方将于下周举办的所谓“促进宗教自由”部长级会议，我想指出，中方一贯反对美方利用宗教问题干涉别国内政。我们要求美方尊重事实、摒弃偏见，客观公正看待中国和其他国家的宗教政策和宗教信仰自由状况，多做有利于促进中美关系发展的事情，多做有利于促进世界各国友好的事情。

问：台湾“总统”蔡英文即将开始为期两天的过境美国之行，在近期美对台军售背景下，外交部如何看待蔡此次行程？

答：恐怕还得先纠正你一下：我们称她为台湾地区领导人，不承认所谓“总统”称谓。

关于台湾地区领导人“过境”美国的问题，我们已经表明过严正立场。我这里愿再次强调，中方坚决反对美台官方往来，这一立场坚定明确，我们已经就此向美方提出了严正交涉。

我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不允许蔡英文“过境”，停止美台官方往来，也不要为“台独”分裂势力宣扬“台独”主张提供任何平台，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海的和平稳定。

关于美对台军售问题，我之前也表明过中方的严正立场，我们敦促美方立即撤销有关军售，停止美台军事联系。

问：据报道，昨天，美国国务院发言人奥特加斯在记者会上提及7月12日是南海仲裁案裁决三周年，敦促所有国家根据包括《联合国海洋法公约》在内的国际法解决领土和海洋问题。中方对此有何评论？

答：关于所谓的南海仲裁案，中方已多次表明立场。所谓仲裁庭设立本身就不具合法性，其越权审理并作出的裁决是非法的、无效的，中方不接受，也不承认。

针对美方的表态，我顺便说几句。

美方自己到现在还没有批准《联合国海洋法公约》，却整天把《公约》挂在嘴边，用《公约》来要求其他国家。

美方自己退出了联合国人权理事会，却不断利用这一平台对他国人权状况指手画脚、说三道四、横加干涉。

美方自己单方面退出了伊核问题全面协议，却要求国际原子能机构召开理事会特别会议讨论全面协议的执行情况。

你不觉得美方的言行有些太荒诞了吗？如果你仔细审视这种荒诞，你会发现双重标准、霸权逻辑和虚伪丑陋。

问：据报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿会见香港商人黎智英，讨论香港修例问题。美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥此前也会见了此人。中方对此有何评论？

答：美方个别政客无视国际法和国际关系基本准则，一而再、再而三地粗暴干涉香港事务和中国内政，对外发出严重错误信号，中方对此强烈不满和坚决反对，已就此向美方提出交涉。

中方维护国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，维护香港繁荣稳定的决心坚定不移，坚决反对外部势力干预的决心也坚定不移。任何妄想在香港制造混乱、破坏香港繁荣稳定的图谋都必将遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的反对，既不得人心，也不会得逞。

问：美国要求其盟友加入一个美国主导的军事同盟，以保卫伊朗和也门附近水域安全。域内有官员称美已邀请日本、韩国、中国及其他国家加入该同盟。中方是否已收到美方邀请？是否会加入该同盟？是否有计划为挂有中国国旗的商业船只护航？

答：我目前不掌握你说的情况。我愿重申，海湾地区对国际能源供应和全球安全稳定具有重要影响。当前形势下，我们希望有关各方保持克制，不要采取激化矛盾的举措，共同维护相关海峡的通行安全以及地区的和平稳定。

问：徐州一起毒品案件涉及16名外国人。你能否提供更多细节，比如他们的国籍？

答：江苏省公安机关近日查获一起外籍人员涉毒案，目前案件正在侦办中。公安机关已经及时向相关国家的驻华使领馆进行了领事通报，依法保障当事人的正当权益。这是我目前掌握的情况。

问：刚才你提到的涉案人员来自哪些国家？

答：我目前还不掌握，可以在会后帮你了解一下。

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