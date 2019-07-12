“一带一路”是尼泊尔实现发展愿望的机遇

我叫马亨德拉·苏贝迪，是尼泊尔国家通讯社高级副编辑。我认为，“一带一路”是一块经济蛋糕，覆盖面广，涉及宽领域多层次的合作，有助于各参与国深化合作、协同发展。

可以肯定的是，通过促进经济一体化和强化基础设施建设，“一带一路”倡议使我们距离共创人类美好未来的目标又近了一步。

我的国家尼泊尔在2017年与中国签署了“一带一路”合作备忘录，正式加入了“一带一路”倡议。我坚信“一带一路”倡议极具远见，为各方提供了互利合作和建立伙伴关系的机遇。

我国总统班达里应习近平主席邀请对中国进行了国事访问，并出席了于今年4月召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。访问期间，班达里总统表达了对“一带一路”倡议的坚定支持。她在发言时强调了加强两国合作以增强互联互通，实现可持续发展。

总统班达里与习主席会晤后，双方签署了多项协议。其中，交通运输协议尤为重要，是尼中关系的基石，确保了“陆锁国”尼泊尔出海的权利。

同样，尼中铁路项目和跨喜马拉雅互联互通项目也让尼泊尔人满心欢喜。从长远来看，这些项目将改变尼泊尔“陆锁国”的现状，为其发展提供机遇。盼望已久的铁路梦想成真，人们认识到“一带一路”倡议充满机遇。

对我国来说，铁路项目是参与“一带一路”建设最重要的组成部分，将彻底改变尼泊尔当前的发展僵局。基础建设方面，中国的投资方向也在转向水电项目、旅游、学术机构、医院和电信公司。

更重要的是，日益增长的中国游客增加了尼泊尔的收入，创造了更多就业机会。

此外，自我们与中国签署“一带一路”合作协议以来，两国广泛开展了文化交流活动。中国文化中心在尼泊尔成立，多个文化代表团完成互访，越来越多的尼泊尔人开始学习起了汉语。

除了“硬件”建设，中国对我们“软件”方面的援助也在蓬勃开展。自加入“一带一路”倡议以来，越来越多的尼泊尔学生持奖学金进入了中国大学学习，并且中国增加了对尼泊尔的奖学金名额。

“一带一路”倡议不仅提供奖学金，还支持着尼泊尔的社会工程。

因此，尼泊尔希望“一带一路”能够带来更多就业机会，为尼泊尔的持久和平与稳定做出贡献。我们希望在“一带一路”框架下建设更多大型项目，帮助我国扭转当前发展落后的局面。

中国近年来创造了发展奇迹，为尼泊尔实现对发展的强烈愿望提供了更多新的机遇。

本文作者系尼泊尔国家通讯社（Rastriya Samachar Samiti）高级副编辑，目前正在北京参加2019年中国—亚太新闻交流中心（China Asia Pacific Press Center, CAPPC）项目。

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(责编：贾文婷、杨牧)