芬兰担任欧盟轮值主席国 将加强对华贸易投资关系

人民网北京7月12日电（盛楚宜） 7月11日，欧盟轮值主席国媒体发布会在北京举行。芬兰驻华大使肃海岚介绍了芬兰担任轮值主席国期间将着力推动的重点事项，并向记者表示，加强对华贸易和经济关系是一个优先事项。

自2019年7月1日起至12月31日，芬兰担任欧盟轮值主席国。肃海岚在介绍轮值主席国规划时表示：“我们的很多议题和行动都和中国息息相关。加强对华贸易和经济关系是一个优先事项。欧盟正在努力同中国建立更加平衡的经贸关系。”

2017年4月，中国国家主席习近平对芬兰共和国进行国事访问期间，两国共同宣布建立中芬面向未来的新型合作伙伴关系。2019年1月，芬兰总统绍利·尼尼斯托访华期间，双方发表《关于推进中芬面向未来的新型合作伙伴关系的联合工作计划（2019-2023）》。

肃海岚强调：“我们即将迎来中芬建交70周年，两国关系正蓬勃发展。我相信中国和芬兰将在未来更紧密的合作中共同获益。中国是芬兰在亚洲最大、全球第四大的贸易伙伴。中芬经济关系，不仅仅是货物贸易往来，而是全方位的经济互动，涵盖服务业、投资、研发、旅游、就业等方方面面。中国不断增长的消费产业和对可持续生产的需求与芬兰优势领域非常契合，如清洁技术、生物经济、数字化以及原材料等。”

肃海岚还指出，“2019中芬冬季运动年”对两国体育合作至关重要。“中芬在这一领域的长期合作，展现了两国紧密的合作关系。芬兰与中国体育的合作将持续到2022年冬奥会，甚至更久。”

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