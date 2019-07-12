新华社泰国清迈7月12日电 通讯：泰国寺庙里的古文字传承课堂

新华社记者杨舟

泰国清迈著名旅游景点帕辛寺里有一所小学，小学前树立着一个用泰文、兰纳文和英文书写的木牌，上面写着“兰纳语言、习俗和文学学习中心”。

这里是当地一个教授清迈古老文字兰纳文的课堂。

公元13世纪至18世纪，在今泰国北部曾存在一个以清迈为中心的兰纳王国，中国史书上称“八百媳妇国”，兰纳文就是这个王国使用的文字。作为一种地方性文字，兰纳文在近代走向衰落。清迈城内仍有许多用兰纳文书写的牌匾，能识者却寥寥无几。

每周日上午，72岁的清迈华裔都实和他的同事们就利用这所小学的教室，为前来学习兰纳文的人们上课。

“帕辛寺的兰纳文课堂始于1966年，我是第一批学生。”7月初的一个周日上午，都实在上课前向记者介绍说，“我当时是一名师范学校学生，觉得这个文字特别有意思，在这里学了三四年。”

都实从师范学校毕业后成为一名小学教师。他一直热衷于传播兰纳文，退休后成为一名志愿者老师，在帕辛寺教兰纳文。

帕辛寺的兰纳文课堂一直坚持免费对社会各界开放，分为初级、中级、高级三个班，初级教入门字母，中高级则由老师带着阅读泰北地区的兰纳文历史材料，每个班有两三名志愿者老师教导，这些老师年龄都在60岁以上。

当天，初级班的教室里坐满了人，年龄不一，有僧有俗，他们都认真地听着老师讲解，努力学习先人留下的文字字母。

都实教的是中级班。上课前，他先让学生交作业，再分发素材供学生阅读，学生们整齐地读出兰纳文记载的清迈旧称，“诺武里西那空萍清迈”。

学生阿桂是一名49岁的音乐老师，自己在家教儿童泰国北部传统乐器。她说，她会把在这里学到的兰纳文教给她的学生。

“我希望它能一代一代传承下去。”阿桂说，“否则今后我们只能找外国研究人员学习清迈的传统文字，那会很悲哀。”

43岁的雅那拉洛在泰国国家档案馆工作。在这里学习兰纳文后，她能直接看懂一些历史材料，这对她的工作大有裨益，也成为她坚持学习的动力。

都实说，往年初级班只有10余人，今年达到40多人，有学生、公务员、商人、僧人等。“我们一定要把兰纳文传承下去。”

今年6月底至7月初，泰国北部清迈、南奔、南邦、夜丰颂四府在清迈国际会展中心举办兰纳博览会展销当地产品，帕辛寺兰纳文课堂的另一名志愿者老师、79岁的陈茂芝被邀请到场展示兰纳文。

身为华裔的陈茂芝不仅向泰国民众介绍这种古老文字，也想向中国游客讲述这种文字的历史。在位于展会一角的小桌子上，他摆上写有中泰两种语言的小牌子：“我会写泰北古文字，可以写出你的名字”，吸引不少中国游客和泰国民众前来询问。每当有人前来，他会热情地拿出黄色的纸，一笔一画用兰纳文写出对方的名字。

陈茂芝告诉记者，兰纳文与中国西双版纳老傣文、缅甸掸邦景栋傣痕文大同小异。近日，他找到中国西双版纳老傣文的字母歌视频等素材，准备用作他的教学材料。

兰纳文在清迈乃至泰国北部已经濒危，看到西双版纳老傣文在中国还用于日常沟通，还有鲜活的生命力，陈茂芝说：“我很高兴。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)