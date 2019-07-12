“互联网+农业+金融”助力可持续发展目标——“联合国可持续发展目标示范村”项目正式启动

人民网北京7月12日电（焦翔）7月12日上午，“联合国可持续发展目标示范村”项目在北京正式启动。联合国粮农组织与广发证券股份有限公司、中华农业科教基金会将展开战略合作，于2019年至2021年间在中国16个贫困村打造“联合国可持续发展目标示范村”。该项目将通过“互联网+农业+金融”扶贫，推动中国乡村振兴战略实施，助力实现可持续发展目标，并将与其它发展中国家分享创新扶贫经验。

“示范村”项目将在湖南省龙山县、湖北省来凤县、四川省美姑县、海南省白沙县四地各选取四个贫困村进行试点，从农业产业发展着手，通过“互联网+农业+金融”的模式，对16个试点村进行全方位帮扶，帮扶措施包括开展农民田间学校培训以及整合电商平台销售农产品等。

“这是联合国粮农组织在中国实施的第一个由私营领域全额资助的项目，同时也是多方合作共同为脱贫攻坚与乡村振兴而努力的良好示范。从2016年开始，粮农组织驻华代表处就成立了创新项目组，与多方合作共同探索解决发展问题的新途径，此次的示范村项目就是项目组的成果之一。”联合国粮农组织驻中国和朝鲜代表马文森表示。

中华农业科教基金会副理事长兼秘书长张万桢强调：“此次中华农业科教基金会、广发证券和联合国粮农组织的战略合作，是社会力量和社会资本参与乡村振兴战略实施的积极探索和有益尝试。中华农业科教基金会将持续关注项目的进展情况，积极参加项目评审工作，共同推动项目的可持续发展。我们也将以此为契机，进一步发挥好社会公益慈善事业平台的作用，动员更多社会力量和资源，资助支持农业科教事业，助力乡村振兴和农业农村现代化。”

“示范村”项目将着重于对农民的生态种植技能进行培训，通过农民田间学校组织农民进行生产，在作物全生长季组织学员进行观察、分析和试验，推广绿色农业生产操作规范。同时，项目将大力推动电商和品牌推广，包括与多家电商平台合作对农民田间学校学员进行电商运营能力培训，和对上架电商平台的农产品提供包装设计支持等。

“ 近年来，广发证券在实践中打造了具有广发特色的金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫和公益扶贫多措并举的扶贫模式，在精准扶贫工作中取得了良好成效。” 广发证券党委书记、董事长孙树明表示，“在农业农村部的大力支持下，我们携手国际组织打造联合国可持续发展目标示范村，推动中国乡村振兴战略实施。同时，我们希望能发挥广发证券的金融扶贫优势，促成贫困地区企业与资本市场的有效对接，全方位地服务国家脱贫攻坚战略。” 目前，广发证券通过并购重组、债权融资、股权融资、融资租赁等方式帮扶贫困地区及企业实现融资金额超过46亿元，其中融资租赁金额为5.4亿元。

“扶贫开发是全党全社会的共同责任，中国证监会广泛动员，凝聚行业力量，打好脱贫攻坚战。目前，有100家证券公司结对帮扶269个贫困县，约占全国贫困县总数的三分之一。本次示范村项目不仅是广发证券探索的创新扶贫方案，也为证券行业服务乡村振兴战略发挥了领头羊的作用。”中国证监会办公厅扶贫办副主任杨志海介绍。

中国农业农村部国际交流服务中心主任童玉娥在讲话中表示：“该项目必将成为一个由国际组织、金融机构和政府共同参与实施的扶贫项目典范，希望在各方的共同努力下，项目能够实现预期目标，取得应有成果，实现‘真扶贫、扶真贫’，为中国打赢脱贫攻坚战、顺利实现第一个百年目标作出积极贡献。”

2015年9月，世界各国领导人在联合国峰会上通过了《2030年可持续发展议程》，该议程涵盖17个可持续发展目标。“示范村”项目紧密结合可持续发展目标一（无贫穷）和目标二（零饥饿），利用创新模式，立足全国深度贫困县区，提升农技推广的信息化和普惠性，促进传统农业向生态农业的转型升级，培育本土农业技术专家和绿色价值链领头人，实现贫困人口脱贫增收和农村环境保护的双重价值。本项目总投资100万美元，预计将有逾千名农民成为项目的直接受益者。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)