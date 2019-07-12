阿富汗一婚礼现场遭自杀式袭击致5人死亡

新华社喀布尔7月12日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗政府官员12日说，阿东部楠格哈尔省一处婚礼现场当天遭自杀式爆炸袭击，造成至少5人死亡、40多人受伤。
楠格哈尔省政府发言人阿塔乌拉·霍吉亚尼告诉新华社记者，12日上午，该省帕齐尔阿加姆地区一名亲政府民兵指挥官在家中举办婚礼，婚礼进行过程中，一名自杀式袭击者在现场引爆了身上的爆炸物。
霍吉亚尼说：“有5人在爆炸中死亡，40多人受伤。伤者已被送往首府贾拉拉巴德市的医院接受治疗。”他还说，许多伤者伤势严重，死亡人数可能会进一步增加。
目前尚未有任何组织或个人宣布制造了这起袭击事件，塔利班称此事与该组织无关。
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