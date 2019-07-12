新华社乌兰巴托7月12日电 通讯：文化交流成为中蒙友谊的坚固桥梁

新华社记者阿斯钢 勿日汗 于嘉

“已经凑齐中国的四大古典名著了！”蒙通社副社长巴特包勒德不久前在社交媒体上发出这样一条消息，引来众多粉丝和读书人发来羡慕的评论和各种咨询。“从哪里能买到这些书？”“你是幸运的读书人！”“还是《西游记》更有意思！”……

中国的四大古典名著《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》在蒙古国已全部翻译出版。近年来，蒙古国读者对中国文学作品充满兴趣，对中国文学作品的品评也屡现媒体。不少有影响力的网站和报纸开辟专栏连载中国文学作品，还有广播电台连播中国文学作品。

在乌兰巴托街头的大小书店里，全新翻译的中国文学作品不时映入记者眼帘，除了《论语》《道德经》等经典作品，还有当代作家莫言的《生死疲劳》、余华的《活着》等。2018年初翻译出版的《活着》，在蒙古国畅销书排行榜外国文学作品项里一直占据重要位置。

“近5年来，中蒙两国之间的文化交流可谓遍地开花，有力促进了两国民心相通，成为中蒙友谊的坚固桥梁。”乌兰巴托中国文化中心副主任哈斯巴根告诉记者。

让蒙古国青年翻译家娜木恩达丽最为自豪的事情，是自己参与翻译的中国影视剧源源不断地出现在蒙古国的电视屏幕上，并受到人们追捧。

“小时候，我经常追看韩剧，现在，我自己参与翻译的中国影视剧吸引众多观众，感觉特别好。”娜木恩达丽曾在中国北京第二外国语学院留学，毕业回国后在中国影视剧喀尔喀蒙古语译制中心担任专职翻译。

“中国剧热”在蒙古国初露端倪，中国电视连续剧《大丈夫》刷新了外国影视剧在蒙古国收视纪录，《北京爱情故事》等剧目重播10次以上。

“‘中国剧热’来之不易。”中国影视剧喀尔喀蒙古语译制中心负责人阿古拉告诉记者，最初因为不了解中国影视剧，2014年以前没有电视台愿意提供播放平台，译制中心只好自己租电视频道播放译制完的电视剧。没过多久，中国影视剧的知名度迅速提升，很多电视台主动上门寻求合作。如今，这家译制中心与蒙古国24家电视台建立合作，已播出30部、1346集电视剧。

乌兰巴托市民巴德玛认为，中国影视剧之所以受到蒙古国观众青睐，一方面是剧情贴近现实生活，另一方面是译制质量高。她说，中国影视剧充满正能量，蒙古国社会需要更多这样的作品。

中国经典话剧也被翻译成蒙古语在蒙古国演出，受到观众欢迎。近日，由蒙古国艺术家演绎的中国经典话剧《日出》在蒙古国国家话剧院连续演出4场，引起轰动。此前，中国剧作家曹禺的话剧《雷雨》《原野》也在蒙古国成功上演，《曹禺剧作集》也被翻译成蒙古文出版。

蒙古国著名汉学家其米德策耶告诉记者，随着蒙中文化交流的深入，蒙古国中蒙文翻译家队伍日益壮大，涌现出一批年轻有为的翻译家，他们致力于将中国文化展示给蒙古国民众。

“在当下的中蒙人文交流活动中，出现了更多中国内地省份和不同民族的文化元素，交流活动也走出乌兰巴托，拓展到更遥远的省份，让更多蒙古国民众有机会了解更多元的中国。”中国驻蒙古国大使馆文化参赞李薇说。

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