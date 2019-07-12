特朗普政府放弃在人口普查中询问公民身份

新华社华盛顿7月11日电（记者徐剑梅 刘阳）美国总统特朗普11日在白宫宣布，放弃在2020年美国人口普查中询问公民身份。

特朗普同时表示，他的立场没有“后退”，只是另辟途径，通过行政令指示联邦机构使用现有数据库向人口普查局隶属的商务部报告相关统计。

美国联邦最高法院上月裁决，暂时禁止在2020年人口普查问卷上增加受访者是否拥有美国公民身份的问题。此后，特朗普表示不会放弃这一努力，要求司法部寻找新的法理依据。

美国每十年进行一次人口普查，自1950年以来在人口普查问卷中没有询问过公民身份问题，而是通过抽样调查问卷统计美国公民数量。美国人口普查结果直接关系到国会选区重新划定和联邦政府资金分配，特朗普政府力图增加公民身份问题的举措引发两党激烈争斗和剧烈的社会争议。反对者认为询问公民身份将使大量移民躲避普查，影响人口统计的准确性，尤其可能低估拉美裔移民数量，从而使选区划分、席位分配等有利于共和党。

特朗普政府一再表示，在人口普查中询问公民身份，是为了更好地落实《选举权法》。国会众议院议长、民主党人佩洛西则批评说，特朗普政府此举致力于“使美国重新变白”。

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