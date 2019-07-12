中俄美巴四方阿富汗问题联合声明

2019年7月11日，中国、俄罗斯、美国三方代表在中国北京举行了阿富汗问题第三次磋商。中国、俄罗斯和美国欢迎巴基斯坦加入磋商，认为巴基斯坦必将在助力阿富汗实现和平方面发挥重要作用。巴基斯坦赞赏中俄美三方磋商为推进阿富汗和平进程做出的建设性努力。

四方就当前阿富汗局势、共同努力实现阿问题政治解决以推进阿富汗和地区的和平、稳定及繁荣等交换了意见。

四方强调2019年4月25日在莫斯科达成的阿富汗和平进程三方共识的重要性，欢迎近期相关关键方彼此加强对话、增加接触所取得的积极进展。各方也欢迎在莫斯科和多哈举行的阿人内部会议。

四方呼吁相关各方抓住和平机遇，立即启动塔利班同阿富汗政府和其他阿富汗人之间的阿人内部谈判。四方重申谈判应“阿人主导、阿人所有”，并进一步同意这些谈判应尽快达成和平框架。该框架应确保有序、负责任的安全局势过渡，并包含有具体内容的、所有阿富汗人都接受的未来包容性政治安排。

四方鼓励所有各方采取步骤减少暴力，在开启阿人内部谈判时实现全面和持久停火。

四方同意保持磋商势头，并将在2019年4月25日在莫斯科确定的三方共识基础上邀请其他重要利益攸关方参与磋商，磋商成员将在阿人内部谈判启动之际举行会晤。下轮磋商时间和地点将通过外交渠道确定。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)