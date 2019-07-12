古特雷斯强调人口问题与发展趋势同2030年可持续发展议程密不可分

新华社联合国7月11日电（记者王建刚）7月11日是世界人口日。联合国秘书长古特雷斯当天发表视频致辞说，人口快速增长、老龄化、移民和城市化等人口问题与发展趋势同联合国2030年可持续发展议程密不可分。

古特雷斯说，预计到2050年，全球将有68%的人口生活在城市，实现可持续发展和应对气候变化将越来越依赖于城市的成功管理。对许多最不发达国家来说，可持续发展面临的挑战因人口快速增长等问题而变得更加复杂。此外，还有许多国家正面临人口老龄化的挑战。

今年世界人口日主题是“国际人口与发展会议25年：加速兑现承诺”，呼吁全球继续关注1994年在开罗举行的国际人口与发展会议的未竟事业。

古特雷斯指出，25年前，在开罗国际人口与发展会议上，各国领导人阐明了人口、发展和人权（包括生殖权利）之间的联系，他们还认识到，促进性别平等既是正确做法，也是实现可持续发展和改善所有人福祉的最可靠途径之一。

今年11月，联合国人口基金将与肯尼亚和丹麦政府一道，在内罗毕召开高级别会议，古特雷斯鼓励联合国会员国积极参加此次高级别会议，并作出坚定的政治和财政承诺，以实现开罗国际人口与发展会议通过的《行动纲领》。

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