联合国举行第三届维和出兵国参谋长会议

新华社联合国7月11日电（记者 林远）第三届联合国维和出兵国参谋长会议10至11日在美国纽约联合国总部举行。本次会议的主题为“生成维和所需专业能力，提高维和行动效能”，共有113个国家及4个地区组织军队参谋长或代表出席会议。

中央军委联合参谋部参谋长助理陈光军代表中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成出席会议并讲话。陈光军说，联合国维和行动开展71年来，为维护世界和平与安全发挥了重要作用。当今世界正面临百年未有之大变局，应对人类面临的共同挑战，合作共赢才是人间正道。中国是联合国维和行动的重要出兵与出资国，坚定维护多边主义，推动构建人类命运共同体。

陈光军还表示，中国建议从建好用好维和能力待命机制、切实强化部署前训练、积极应用高技术装备等方面加强联合国维和行动效能。

据悉，中国军队迄今共派出4万余人次参加了24项联合国维和行动，当前有2500余名中国维和军事人员在7个任务区和联合国总部执行维和任务。

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