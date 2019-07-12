古巴受美国制裁影响降低旅游业预期

新华社哈瓦那7月11日电（记者朱婉君）古巴旅游部长曼努埃尔·马雷罗11日表示，受美国制裁措施影响，2019年古巴预计接待外国游客430万人次，比去年减少约10%。

马雷罗当天在向古巴全国人民政权代表大会作报告时表示，美国今年6月再次收紧赴古旅游措施是导致古巴接待外国游客数量减少的主要原因。

据古巴旅游部统计，2018年，古巴接待外国游客达475万人次，创历史新高，其中乘坐邮轮访古的游客数量较前年增长近50%。美国是古巴第二大客源国，赴古旅游的美国公民超过60万人次，其中大部分乘坐邮轮前往，此外还有约50万古巴裔美国人返古探亲。

今年6月4日，美方宣布将禁止人员以“团体人文教育”旅行类别前往古巴。此外，美方将不再允许人员通过搭乘客船、旅游观光船以及私人或企业飞机前往古巴。

旅游业是古巴第二大外汇来源，仅次于专业医疗服务输出，对古巴经济发展起到重要作用。近年来，古巴政府多次表示期待年接待外国游客突破500万人次大关。

1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并没有全面解除对古巴的封锁。特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策。

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