龙卷风冰雹席卷希腊北部 致6名外国游客死亡百余人受伤

人民网讯 据法新社报道，希腊警方表示，龙卷风、暴风雨和冰雹10日侵袭希腊北部，导致6名外国游客死亡、超过100人受伤。

希腊当局表示，狂风暴雨和冰雹袭击希腊北部邻近第撒隆尼基市（Thessaloniki）的哈尔基迪基半岛（Halkidiki），导致包含2名儿童在内的6名外国游客死亡。

哈尔基迪基半岛是希腊夏季观光胜地，如今各城镇的街道到处可见被连根拔起的松树、翻覆的汽机车，以及掀起的屋顶。电视画面显示，一家餐厅遭强风袭击。1对捷克夫妻因旅行拖车被强风吹走而丧命，2名罗马尼亚人，包括1名8岁大男童，因为餐厅屋顶倒塌死亡。另有2名俄罗斯人被旅馆外倒塌的树木压死。

希腊夏季天气通常又干又热，因此，会出现如此极端的气候非常不寻常。当局宣布，哈尔基迪基半岛进入紧急状态。（老任）

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