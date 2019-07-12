委内瑞拉政府与反对派对话未取得实质成果

人民网加拉加斯7月11日电 （记者张卫中）委内瑞拉政府与反对派谈判代表、米兰达州州长埃克多·罗德里格斯今天向媒体表示，政府与反对派的对话道路依然困难，但双方承诺继续进行对话。
7月8日至10日，委内瑞拉政府代表与反对派代表在加勒比岛国巴巴多斯举行了新一轮和平谈判。3天会晤后，双方都未向外界透露对话细节。但双方同意建立对话常设机制。政府代表表示，政府方面以战略性耐心听取了反对派诉求。在不断策划暴力的形势下，政府再次与反对派走向对话是值得肯定的事。政府将做出最大努力，以达成协议。
委内瑞拉总统马杜罗当天也表示，根据协议，目前政府与反对派都不向外界透露谈判具体细节和工作计划。但至少在6 个方面双方进行了讨论。此前马杜罗总统曾表示，对话包括经济、社会、文化、政治和机构等方面。
徐贻聪：为中国外交奉献一生 只求做个“合格的战士” 徐贻聪曾担任外交部拉美司副司长、中国驻厄瓜多尔、古巴、阿根廷大使。为了加强新中国同世界的联系，他远赴海外。近日，徐贻聪接受了人民网独家专访。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：回应英外交大臣涉港言论10连怼 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美两国元首大阪会晤、朝美韩三国领导人板门店会晤、英美等国粗暴干涉香港事务受到国际社会和媒体广泛关注。下面让我们一起回顾发言人回应的精彩瞬间。 【详细】