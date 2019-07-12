委内瑞拉政府与反对派对话未取得实质成果

人民网加拉加斯7月11日电 （记者张卫中）委内瑞拉政府与反对派谈判代表、米兰达州州长埃克多·罗德里格斯今天向媒体表示，政府与反对派的对话道路依然困难，但双方承诺继续进行对话。

7月8日至10日，委内瑞拉政府代表与反对派代表在加勒比岛国巴巴多斯举行了新一轮和平谈判。3天会晤后，双方都未向外界透露对话细节。但双方同意建立对话常设机制。政府代表表示，政府方面以战略性耐心听取了反对派诉求。在不断策划暴力的形势下，政府再次与反对派走向对话是值得肯定的事。政府将做出最大努力，以达成协议。

委内瑞拉总统马杜罗当天也表示，根据协议，目前政府与反对派都不向外界透露谈判具体细节和工作计划。但至少在6 个方面双方进行了讨论。此前马杜罗总统曾表示，对话包括经济、社会、文化、政治和机构等方面。

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