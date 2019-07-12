白俄罗斯举办第28届“斯拉夫巴扎”国际艺术节

新华社白俄罗斯维捷布斯克7月11日电（记者魏忠杰 李佳）第28届“斯拉夫巴扎”国际艺术节11日晚在白俄罗斯北部城市维捷布斯克夏季露天剧场开幕，现场约6000名观众欣赏了歌舞表演。

据艺术节组委会介绍，为期5天的艺术节将吸引来自包括中国在内的42个国家的艺术家参与，其间将举办国际流行歌曲大赛和国际儿童音乐大赛等活动。各国歌手将表演流行音乐、摇滚乐、爵士乐和古典乐等。

白俄罗斯总统卢卡申科在艺术节开幕式上致辞说，“斯拉夫巴扎”国际艺术节举办多年来，吸引着越来越多国家的艺术家参加。该艺术节已成为真正的艺术、友谊和相互理解的节日。

俄罗斯总统普京在由俄副总理戈洛杰茨代为宣读的致辞中说，“斯拉夫巴扎”国际艺术节以良好的艺术创作传统和友谊团结的气氛闻名，每年都吸引着大量流行歌手、音乐和舞蹈团体参加。

开幕式上，来自白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、阿塞拜疆、格鲁吉亚和摩尔多瓦等国的知名歌手演唱了广受欢迎的歌曲。

“斯拉夫巴扎”国际艺术节始于1992年，每年7月中旬在维捷布斯克举行，目前已成为独联体地区和东欧国家影响最大的国际艺术节之一。

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