利比亚汽车炸弹爆炸致3人死亡

新华社突尼斯7月11日电（记者黄灵）的黎波里消息：利比亚东部城市班加西11日发生汽车炸弹爆炸事件，造成3人死亡、10人受伤。
班加西当地军事安全部门的消息人士告诉新华社记者，当地时间11日13时50分，班加西的一个墓园发生汽车炸弹爆炸事件。当时利比亚“国民军”一名去世高级军事顾问的葬礼正在墓园内举行，这次袭击是针对“国民军”高层领导人员的。
这名消息人士未透露是否有“国民军”高层人士在爆炸袭击中丧生。
班加西是利比亚第二大城市，是“国民军”总部所在地。此前数月，班加西局势较为稳定。
控制利比亚东部的“国民军”武装4月4日起对利首都的黎波里发起军事行动，与控制该市的利比亚民族团结政府军队交战。
2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前，利比亚许多地区处于无政府状态，两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。
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