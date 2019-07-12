普京：外部对委内瑞拉局势的干涉不可接受

新华社莫斯科7月11日电（记者李奥）俄罗斯总统普京11日说，外部对委内瑞拉局势的干涉行为不可接受。

据克里姆林宫网站11日发表的声明，普京与玻利维亚总统莫拉莱斯当天在莫斯科举行会谈。普京在会后的记者会上表示，俄方始终认为，外部对委内瑞拉局势的干涉行为是不可接受的，莫拉莱斯也持同样观点。目前，委内瑞拉政府与反对派在挪威斡旋下已重启对话，俄玻两国希望委政府与反对派能找到各方接受的方案，使委局势正常化。

普京说，俄方与玻方认为，应遵循《联合国宪章》所规定的国际法准则，包括尊重各国主权和利益、不接受施压与单边制裁。

普京与莫拉莱斯当天还签署一份联合声明。联合声明说，俄玻两国认为伊朗核问题全面协议不可替代，反对针对伊朗的单边制裁。双方还表示愿与伊朗继续进行互利经贸合作。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)