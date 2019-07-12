普京与乌克兰总统泽连斯基首次通话

新华社莫斯科7月11日电（记者李奥）俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基11日就乌东南部地区问题通电话。这是两位领导人首次进行电话交谈。

根据克里姆林宫网站发布的声明，普京当天应邀与泽连斯基进行电话交谈。两人就乌克兰东南部地区问题进行磋商，并讨论了俄乌双方释放扣押人员等事宜。

声明说，俄乌总统表示愿通过“诺曼底模式”继续进行沟通。

泽连斯基7月8日在社交媒体发布视频，提议与普京在白俄罗斯首都明斯克举行会谈，并希望美国、英国、法国和德国领导人参与会谈。俄总统新闻秘书佩斯科夫对此表示，俄方会考虑这一建议，但目前还不能作出答复，因为美国和英国不是乌克兰问题诺曼底四方（乌克兰、俄罗斯、法国和德国）成员，俄方需要评估这个新谈判框架的前景。

11日早些时候，普京在回答媒体相关提问时表示，俄方不拒绝任何形式的会谈，包括扩大的“诺曼底模式”会谈。

“诺曼底模式”创立于2014年6月，当时法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰首脑在诺曼底就乌克兰局势进行了磋商。此后，四国多次举行“诺曼底模式”各层级磋商。

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