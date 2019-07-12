伊朗总统鲁哈尼对法国伊核问题特使再释对话意愿

伊朗总统哈桑·鲁哈尼10日与法国特使埃马纽埃尔·博内在伊朗首都德黑兰会晤，再次释放就维护伊朗核问题全面协议对话的意愿。

依据伊朗总统府声明，鲁哈尼告诉博内，伊朗“保持外交和对话渠道完全畅通”，呼吁伊核协议有关方“全面履行承诺”，以维护协议。

博内当天还与伊朗国家最高安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼、外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫和副外长阿巴斯·阿拉格希会晤。

扎里夫会晤博内以前说，伊朗“绝不可能在压力下谈判”。

按照法国外交部长让－伊夫·勒德里昂的说法，博内访问伊朗旨在“开拓讨论空间，避免局势失控升级，甚至发生事故”。

然而，就在博内访伊同一天，美国总统唐纳德·特朗普经由社交媒体“推特”警告，美国不久将“实质性增加”对伊朗制裁。

法新社报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙试图探寻外交渠道。马克龙6日与鲁哈尼通话1小时，说希望“探索各方恢复对话的条件”。白宫方面证实，马克龙与特朗普商讨过伊核问题僵局。

伊朗与伊核问题六国2015年达成协议，换取联合国解除制裁。美国去年5月宣布单方面退出伊核协议，重新启动并追加一系列对伊朗制裁。

作为对美方极限施压政策的回应，伊朗今年5月宣布中止履行伊核协议部分条款，现已突破协议规定浓缩铀最高存量和丰度的上限。伊朗警告可能进一步放弃遵守协议条款，但强调已经采取的举措可以“逆转”。（张铮）【新华社微特稿】

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