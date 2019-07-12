韩急召企业高管磋商应对日本管制 寄望外交解决

韩国总统文在寅10日急召30家财阀企业的高级主管，商议如何应对日本出口管制。文在寅以“史无前例的危机”描述当前局势，表示韩方准备面对一切可能情形，敦促日本方面不要继续走向“死胡同”。

【紧急磋商对策】

文在寅10日在总统府青瓦台召集30家财阀企业的高管开会，紧急磋商如何应对日本针对韩国的出口管制，防止韩国经济遭受重创。

韩联社报道，三星、现代、SK、LG、乐天、韩华、韩进等财阀集团派出高管与会，如SK集团会长崔泰源、LG会长具光谟；韩国贸易协会会长金荣柱、韩国经营者总协会会长孙京植等经济团体领袖同样与会。

日本经济产业省本月1日宣布，将对出口韩国的半导体工业材料加强审查和管控并将韩国排除在贸易“白色清单”以外。受到出口限制的材料主要是氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢，用于智能手机、芯片等制造产业。

文在寅在会上说，政府一方面支持本国企业拓展进口渠道，另一方面希望本国企业具备生产关键工业原料的能力。长远看，韩国企业必需减少对重要技术、原料和设备的进口依赖。

一些财阀集团的代表主张韩国加强与俄罗斯、德国等国合作，减少对日本进口的依赖。另一些人提议，韩国可以借助某些“激进”并购方案，助推企业研发，提升半导体产业重要原材料的国产化程度。

青瓦台政策室室长金尚祖10日晚些时候召集中小企业代表开会，商议对日本出口管制的应对措施。按照他的说法，不仅大企业集团需要加强研发和生产，中小企业同样应该发挥作用。

【寄望外交解决】

文在寅10日说，日本施行出口管制乃是出于政治目的，意图打击韩国经济。这一举措不仅损害韩日友好关系、破坏韩日安全合作，而且对两国经济和全球经济都没有好处。

按照他的说法，当前局势无异于一场“史无前例的危机”，韩方准备面对一切可能情形，包括韩日纠纷旷日持久的可能性。

文在寅说，政府正全力寻求经由外交途径化解韩日最新纠纷，“希望日本政府作出反应，不要执迷不悟地走向死胡同”。

韩方多次呼吁日方撤销出口管制，指责日方意在报复韩国法院判处日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工。日方否认“报复”，拒绝撤销管制。

韩国外交部发言人金仁澈9日确认，韩国政府8日提请世界贸易组织(WTO)将日方管制举措列为世贸组织货物贸易理事会会议的议题。预期在9日至11日会议期间，韩国代表将阐述日方做法违反自由贸易原则等情况，与日本代表激烈交锋。

另外，韩日定于12日在日本首都东京举行处长级工作层磋商，讨论日方出口管制。这将是日本1日宣布对韩出口限制后两国政府代表首次会晤。

按韩联社的说法，日本经济产业省眼下坚持讨论限于“工作层面”，对局长级磋商显现消极态度。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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