拦截英国油轮遭英国军舰制止？伊朗方面否认

英国政府11日指认伊朗船只在海湾拦截一艘英国油轮，伊朗方面予以否认。

美国多家媒体10日报道，伊朗伊斯兰革命卫队多艘快艇在霍尔木兹海峡附近试图拦截一艘英国油轮，遭英国军舰制止。

美国有线电视新闻网、福克斯新闻频道和美国广播公司分别援引多名美国官员的话报道，“英国传统”号油轮10日下午在海湾东部海域驶向霍尔木兹海峡，5艘革命卫队快艇靠近，要求油轮改变航向、驶向伊朗领海。

报道称，英国海军护卫舰“蒙特罗斯”号在附近护航，发现伊方快艇试图拦截英方油轮，继而抵近，驶入快艇与油轮之间。“蒙特罗斯”号把舰炮指向伊方快艇，要求对方离开。伊方快艇随后驶离，“蒙特罗斯”号护送油轮继续驶向霍尔木兹海峡。

美国有线电视新闻网援引一名美方官员的话报道，一架美国飞机在空中拍摄了这一事件。福克斯新闻网报道，那架飞机是侦察机。

美国中央司令部发言人说，美方知道上述报道。

英国外交部11日发表声明，说“3艘伊朗船只企图阻碍”“英国传统”号通过霍尔木兹海峡，“蒙特罗斯”号介入，向伊方船只发出“口头警告”，后者随后驶离。

伊朗革命卫队和外交部长贾瓦德·扎里夫否认伊方试图拦截英国油轮。伊朗法尔斯通讯社援引革命卫队的声明报道，革命卫队舰船“过去24小时”没有拦截“任何外籍船只，包括英国船只”。

法尔斯同时援引扎里夫的话报道：“他们的说法旨在加剧紧张。”

美国政府去年退出伊朗核问题全面协议并恢复和追加对伊朗制裁，试图全面封杀伊朗石油出口，同时向中东增派兵力和装备，试图以极限施压方式迫使伊方重新谈判协议。

伊朗方面说，不愿与美方爆发军事冲突，但是会“以硬对硬”，不会在压力下与美方恢复对话。

英国海外领地直布罗陀当局4日在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的油轮“格蕾丝一号”，指认油轮违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送石油。

伊朗方面说，英方扣押油轮是“海盗”行为。伊方多次召见英国大使，提出抗议。伊朗外交部说，英方依照美国方面要求扣押油轮，而油轮目的地并非叙利亚，遭拦截时处于国际水域。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼10日警告英方，扣押油轮“有后果”。伊朗确定国家利益委员会秘书长穆赫辛·雷扎伊5日在社交媒体“推特”写道，如果英方不释放油轮，伊方应当考虑扣押一艘英国油轮，以示回应。

不过，伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希7日说，伊方寻求经由外交途径解决油轮遭扣押事件。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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