议员遭制裁，相当不寻常！ 黎巴嫩议长痛斥美国

美国政府9日把黎巴嫩两名议员和一名安全部门官员列入制裁名单，理由是他们身为黎巴嫩真主党高级成员，参与多项支持真主党的活动。

这是首次发生黎巴嫩议员遭美国方面制裁的情形，黎巴嫩方面反应强烈。黎巴嫩议长10日说，这是美方对黎巴嫩议会乃至整个黎巴嫩的“攻击”。

【最新制裁】

美国财政部下属外国资产控制办公室9日把黎巴嫩真主党3名高级成员列入制裁名单，其中两人是黎巴嫩议员阿明·谢里和穆罕默德·哈桑·拉阿德，另一人是负责与黎巴嫩安全部门联络和协调的真主党官员瓦菲克·萨法。

按照路透社的说法，这是美国财政部首次制裁黎巴嫩议员，相当不寻常。

另一个罕见举措是，美方发布了受制裁人员的照片。其中一张照片中，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城军”指挥官卡西姆·苏莱马尼的手臂搭在谢里的肩膀上。

美国国务卿迈克·蓬佩奥9日说，三人利用职务之便施压金融机构协助真主党、逃避美国对真主党支持者和资助人的制裁。美国财政部将禁止美国公民与上述三人交易，冻结三人在美国境内可能持有的资产，限制他们使用美国的金融系统。

【反应强烈】

美国最新制裁招致黎巴嫩方面、尤其是黎巴嫩议会强烈反应。

黎巴嫩议长纳比·贝里10日谴责美方制裁，认为制裁是“对（黎巴嫩）议会的攻击，因而也是对整个黎巴嫩的攻击”。

黎巴嫩财政部长阿里·哈桑·哈利勒9日晚接受一家电视台采访时说，美国的制裁“没有根据，不利于金融稳定”，制裁“没有正当理由”。

黎巴嫩真主党籍议员阿里·法耶兹痛斥美方制裁侵犯黎巴嫩主权，“侮辱黎巴嫩人民”。

黎巴嫩真主党20世纪80年代创建，自1997年起被美国列为恐怖组织，多次遭受制裁。真主党在黎巴嫩去年5月议会选举和今年1月新内阁组建中影响力上升，触发美方担忧。（王雪梅）（新华社专特稿）

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