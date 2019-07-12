发起伊核会议 美方却遭“孤立” 被指“太过讽刺”

应美国方面要求，国际原子能机构理事会10日就伊朗核问题全面协议召开特别会议。

只是，伊朗和俄罗斯方面说，美方退出伊核协议、却要求伊方遵守协议，这一情形“太过讽刺”。

【美方施压】

国际原子能机构理事会当天在奥地利首都维也纳召开特别会议，审议伊朗执行伊核协议相关事宜。中、美、俄、英、法、德等35个理事会成员国代表与会，伊朗、欧洲联盟等方面代表同样在会上发言。

美方代表杰姬·沃尔科特指认伊方近期行为是“核敲诈”，要求伊方继续遵守伊核协议。

多家媒体报道，沃尔科特所说“核敲诈”指伊朗提高浓缩铀存量和丰度，突破伊核协议上限。伊方说，突破浓缩铀存量和丰度上限缘于伊方利益没有得到保护。

按照伊核协议，伊朗同意冻结核项目，接受国际核查，换取国际社会解除制裁。然而，美国去年5月退出伊核协议并恢复和追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊方重新谈判。伊方强调，突破浓缩铀存量和丰度是“可逆”措施，愿意继续与各方对话。

一些国家的代表在特别会议上说，当前伊核问题危机根源是美方对伊方采取极限施压政策。绝大多数理事会成员主张维护伊核协议，就美方退出协议、对伊方极限施压表达遗憾，同时呼吁伊方全面履行承诺，支持协议参与方维护协议的外交努力。

【伊俄不屑】

伊方代表卡齐姆·加里卜·阿巴迪在特别会议上说，国际原子能机构理事会应美方要求召开这次会议，这一情形“太过讽刺”。阿巴迪说，伊核问题僵局缘于美方“非法行为”。

俄罗斯代表米哈伊尔·乌里扬诺夫说，美方不能在退出伊核协议后要求伊方继续遵守协议，这一做法“古怪”，因为美方认定伊核协议是“坏协议”。

乌里扬诺夫会后在社交媒体“推特”留言，说美方就伊核问题陷入“孤立”。在他看来，美方要求伊方继续遵守协议，说明美方“知道伊核协议的重要性”。

一名不愿公开姓名的美国政府官员告诉法新社记者，美方先前与签署伊核协议的欧洲国家磋商，希望对方出面要求召开这次特别会议。

美方退出伊核协议后向欧洲盟友施压，要求对方重新启动对伊制裁，但欧洲方面继续支持伊核协议。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)