法国席勒研究所在南特召开《法国与“海上丝绸之路”》研讨会

人民网南特7月2日电（记者葛文博）7月2日，法国席勒研究所在法国西部海滨城市南特召开《法国与“海上丝绸之路”》研讨会，就“海上丝绸之路”的过去、现在和未来以及法中合作进行了热烈探讨。法国各界人士近百人出席会议。

回顾过去，法国“一带一路”自由研究员安东篱（Antoine CID）指出，历史上中国海洋贸易发达，明代郑和船队规模庞大、成果丰厚，古代“海上丝绸之路”对人类文明发展意义重大。

审视现在，席勒研究所研究员、法国团结与进步党副主席卡雷尔·维希肯（Karel VEREYCKEN）表示，近年来欧中合作关系紧密、成果丰厚，未来欧中、法中进一步相向而行、合作共赢的前景可期。

展望未来，法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区产业顾问贝尔纳·普朗谢（Bernard PLANCHAIS）表示，法国应着力加强同中国的“海上丝绸之路”对接，思考能从以及如何从海上获取更多有利于国家以及法国年轻人的发展利益。法国创新企业“太空火车”（Spacetrain）创始人埃默里克·格莱兹（Emeuric GLEIZES）表示，“一带一路”倡议为法国完善基础设施建设以及提升勒阿弗尔等北部港口的竞争力、带动相关地区和产业发展带来新机遇。席勒研究所非洲问题专家塞巴斯蒂安·佩里莫尼（Sébastien PERIMONY）指出，中非在一带一路框架内的合作为《非盟2063议程》提供有效支持，使非洲人民在未来用高铁将非洲所有国家首都连接起来的美好愿景有了实现可能。

会议最后，席勒研究所去年11月出版的研究专著《从丝绸之路到世界大陆桥》的数位作者同观众进行了热烈的探讨与互动。

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