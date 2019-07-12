希腊北部强风暴已造成7人死亡逾120人受伤

新华社雅典7月11日电（记者李晓鹏 于帅帅）希腊政府部门最新数据显示，10日晚至11日凌晨袭击希腊北部的强风暴已造成7人死亡，另有超过120人受伤。

希腊消防部门在当天的新闻发布会上说，在灾情严重的旅游胜地哈尔基季基半岛，暴风雨造成翻车和屋顶坍塌等事故，包括2名儿童在内的6名外国游客死亡。此外，希腊海岸警卫队还发现一名当地渔民的遗体。

哈尔基季基半岛一家医疗中心人员向媒体证实，该中心已收治超过60名伤者。

据悉，恶劣天气造成哈尔基季基半岛超过80%家庭电力中断，希腊有关部门表示将在13日前全面恢复当地电力供应。

希腊总统帕夫洛普洛斯和总理米佐塔基斯当天分别发表声明，向遇难者家属表示慰问，祝愿伤者尽快康复，并承诺政府将妥善处理灾后问题。

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