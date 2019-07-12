反对借涉疆问题干涉中国内政

新华社北京7月11日电 （记者马卓言）针对22个国家联合致函联合国人权高专批评中国新疆政策一事，外交部发言人耿爽11日说，有关国家的致函罔顾事实真相，对中国无端指责和攻击污蔑，公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向有关国家提出严正交涉。

“我们敦促这些国家尊重事实、摒弃偏见，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，停止将人权问题政治化和借涉疆问题干涉中国内政。”耿爽在当日例行记者会上回答相关提问时表示。

耿爽强调，新疆事务纯属中国内政，事关中国主权、安全和领土完整。在涉疆问题上，中国政府和中国人民最有发言权，不容任何国家和外部势力干预。面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，新疆维吾尔自治区依法采取包括设立教培中心在内的一系列反恐和去极端化举措，扭转了新疆安全形势。新疆已经两年多没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结、百姓安居乐业，各族群众的幸福感、获得感、安全感大幅提升，衷心拥护政府的政策举措。

耿爽说，中方已邀请多批各国外交官、媒体、专家学者等赴新疆参观访问，亲眼目睹事实真相。他们均表示在新疆所见所闻与西方媒体报道的情况完全不同。中方也已向联合国人权高专办人员发出访疆邀请。“我们欢迎真正秉持客观、公正原则的人来新疆走一走、看一看，但我们坚决反对任何外部势力借涉疆问题干涉中国内政，损害中国主权和领土完整。”

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