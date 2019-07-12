中国歌剧《拉贝日记》欧洲巡演圆满收官

据新华社维也纳7月11日电 （记者于涛、赵菲菲）中国原创歌剧《拉贝日记》10日晚在奥地利维也纳完成第二场演出，本次欧洲巡演至此圆满落幕。

这部由江苏大剧院、江苏省演艺集团出品的中国原创歌剧从3日起开始欧洲感恩巡演之旅，先后在德国柏林、汉堡和奥地利维也纳公演，两国三城共5场演出广受当地观众和业内人士好评。

10日晚，在维也纳历史悠久的罗纳赫剧院，当《拉贝日记》演出结束时，现场观众全体起立，掌声如潮，全体演员一再谢幕，直到大幕徐徐合上。

德国人约翰·拉贝曾任西门子公司驻南京首席代表。二战期间，他不仅以日记形式记录了日本军队攻占南京后对中国平民的暴行，而且利用当时德国与日本的同盟关系，拯救了大批中国人的生命。中国艺术家用歌剧形式再现拉贝等国际友人英勇感人的人道主义故事，表达了中国人民对人道主义义举的诚挚感恩。

维也纳观众海伦娜·博文卡姆普对记者说，这部歌剧非常棒，除了完美的艺术表达，更让当地观众有机会从完全不同的视角认识二战历史。

维也纳演艺集团总裁弗朗茨·帕泰早年曾在中国从事过歌剧教学，他当年曾感叹“教中国人唱歌剧太难了”。“可是今天，他们竟然原创了这样一部歌剧，还这样专业，真令人吃惊！这是一部强有力的作品，有很强的感染力。”

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