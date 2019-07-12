中国不会打压任何外企

本报北京7月11日电 （记者邱海峰）一段时期以来，由于美方单方面挑起贸易摩擦，部分在华外资企业投资经营信心受到影响，也有些外资企业担心受到报复性打压。对此，商务部新闻发言人高峰7月11日强调：“中国不会打压任何外资企业，不会歧视任何外资企业，我们会坚决保护外资企业在华的合法权益。”

商务部当天发布的数据显示：1-6月全国新设立外商投资企业20131家；实际使用外资4783.3亿元人民币，同比增长7.2%。其中，6月当月实际使用外资1092.7亿元，同比增长8.5%。

高峰指出，今年1-6月，全国实际使用外资稳步增长。“目前，中国并没有出现大规模的外资撤离情况。”

根据商务部数据，主要投资来源地中，韩国、新加坡、日本、德国对华投资分别增长63.8%、10.5%、13.1%和81.3%；欧盟、东盟、“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比分别增长22.5%、7.2%和8.5% （含通过自由港投资数据）。

稳步增长的同时，外商投资加快向高技术产业聚集。1-6月，高技术产业实际使用外资同比增长44.3%，占比达28.8%。全国高技术制造业实际使用外资502.8亿元，同比增长13.4%。其中，医药制造业、电子及通信设备制造业实际使用外资同比增长12.8%和25%。高技术服务业实际使用外资875.6亿元，同比增长71.1%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长68.1%、77.7%和62.7%。

西部地区、自贸试验区吸收外资实现高速增长。前6个月，西部地区实际使用外资349.6亿元，同比增长21.2%。自贸试验区实际使用外资同比增长20.1%，占比为14.5%。

高峰指出，中国政府始终高度重视利用外资工作。按照改革开放的统筹部署，近期相继出台了一些支持外资企业在中国发展的新举措。比如，颁布了《外商投资法》，正在积极制定相关的配套法规；缩减了全国和自贸试验区两个外商投资准入负面清单，进一步扩大开放的领域；发布了《鼓励外商投资产业目录》，促进外资在现代农业、先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域加大投资的力度；向全国复制推广了自贸试验区第5批18项改革试点经验，持续优化外商投资环境；出台推进国家级经济技术开发区创新提升的意见，进一步发挥经开区的引资平台作用。同时，还在不同层面召开了外资企业座谈会，认真听取外企有关意见，积极采纳相关合理化建议，帮助企业解决具体面临的实际困难。这些都充分表明，中国政府支持外资企业在华发展的决心不会改变。

高峰强调，中国政府仍将进一步推动市场开放，推动投资自由化便利化，加大外商投资权益的保护力度，营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，为外资企业提供更加优质的服务，使中国始终成为最具竞争力的外商投资热土。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)