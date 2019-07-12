过境美国，蔡英文挑动两岸敏感神经（望海楼）

以出访“友邦”为名，台当局领导人蔡英文要过境美国，这回据说要在纽约和丹佛各过两晚，创下在美过境时间最长记录。蔡英文团队已掩不住嘴角的笑，全忘了向“洋大人”摇尾乞怜是一件多么可悲的事，更忘了挟洋自重的挑衅之举会进一步恶化两岸关系，置台湾于险地。

自李登辉以降，岛内绿营政客一贯把过境美国哪个城市和停留几天当作“身价计算器”。2020年选举在即，蔡英文此次出行目的明确，就是要蹭美国流量刷存在感，自抬身价。至于要去的加勒比海四国，GDP加起来还不到台湾的4%，倒是无足轻重。

蔡英文此次为何能获得在美国过4晚的“好待遇”？不要忘了，美国国务院前几天刚刚批准了总值约22亿美元的对台军售，武器单价照例远高于市场价。岛内舆论指出，这波“凯子军购”“败家军购”就是“买路钱”，换得蔡英文多待两晚。

美国出于自身利益，近年来频打“台湾牌”，妄图“以台制华”。而民进党自再次上台以来极力配合，“联美抗中”。近期，蔡英文当局为了拉抬低迷的选情，“联美”小动作不断。中美贸易摩擦发生后，台当局快速跳出来禁止岛内企业采购大陆相关产品；今年5月，台当局将“北美事务协调委员会”更名为“台湾美国事务委员会”，暗示这一机构已经放下了非政治性质的伪装；同一时间，台湾“安全会议秘书长”李大维访美，与白宫国家安全顾问博尔顿会面；台当局在美国的游说集团大肆运作，而每当美国出台相关对台法案、批准对台军售时，台当局总是再三称谢，感激涕零……

民进党当局未免太过一厢情愿了。美国只把台湾当作筹码和棋子，何曾视台湾为盟友？台当局甘当马前卒，却不知棋子随时有变弃子的风险。关于这点，连“美国在台协会”（AIT）前主席卜睿哲都说过大实话：如果台湾有人相信美国会百分之百、全然地支持台湾，如同无条件的空白支票，“台湾会是唯一的输家”。

据岛内媒体报道，蔡英文此行除了会在美国与随团媒体茶叙，一改过去在“邦交国”与媒体茶叙的惯例之外，还有可能到纽约哥伦比亚大学演讲。1995年，李登辉到美国康乃尔大学演讲，直接引发1996年台海危机。从民进党当局近期频频挑衅大陆的举动看，人们有理由担心蔡英文此行会不会有节外生枝的脱序表演。

台海和平与台湾福祉系于和平发展的两岸关系。“台独”是一条绝路，挟洋自重必将自食恶果，蔡英文当局必须悬崖勒马，立即停止升高两岸对立的危险举动。

（作者为本报评论员）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)