美国对法国数字服务税发起“301调查”

据新华社华盛顿7月10日电 （记者熊茂伶、高攀）美国贸易代表办公室10日宣布，根据《1974年贸易法》第301条款，美国决定对法国政府将于11日通过的数字服务税法案发起调查，此举或将进一步加剧美欧经贸摩擦。

美国贸易代表办公室10日发表声明说，法国政府拟征的数字服务税涵盖的正是美国企业处于全球领先地位的数字服务领域，新税将“不公平”地针对美国科技公司。

美国贸易代表莱特希泽在声明中说，总统已下令调查法国此项立法的影响，“判定它是否具有歧视性，是否不合理，是否会对美国商业造成负担或带来限制”。

今年3月初，法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔提交了一份征收数字服务税的法律草案，拟对谷歌、亚马逊、脸书等30余家全球互联网巨头征收数字服务税。

除法国外，英国、意大利、奥地利、新西兰等国也在考虑征收数字服务税，欧盟也在就此进行论证。经合组织正试图找到一个国际公认的解决方案，从而将数字服务纳入税收框架。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 16 版）

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