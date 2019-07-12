韩日经贸摩擦持续发酵

日本对韩国实施出口管制而引发的两国间经贸摩擦持续发酵。韩国总统文在寅7月10日表示，韩国政府将通过外交方式尽最大努力解决这一问题，希望日本政府能予以回应，不要“一意孤行”。

此前一天，韩国常驻日内瓦代表白芝娥在世贸组织货物贸易理事会会议上表示，日本对韩出口管制是出于政治目的的经济报复措施，韩方对此深表遗憾。

日本常驻日内瓦代表伊原纯一回应称，该举措并非管制出口，而是出于国家安全考虑，为检查本国出口系统而采取的措施。他重申日方立场称，此举只是将此前韩方享受的贸易简化手续调整为常规手续，并不违反世贸组织规则。

日本经济产业省7月1日宣布对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。该措施于4日生效。“白色清单”是日本政府制定的安全保障贸易友好对象国清单，日本出口商可以通过相对简化手续向清单内国家出口高科技产品。

此次日方限制向韩国出口的半导体材料包括氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢，是智能手机、芯片等产业的重要原材料。根据韩国贸易协会的数据，韩国超过90%的氟聚酰亚胺、抗蚀剂及40%以上的高纯度氟化氢均从日本进口。

日方相关措施直接打击作为韩国经济支柱的半导体产业，引发韩方强烈关切和忧虑。韩方警告说，日方实施的出口管控措施将扰乱电子产品的全球价值链，并将给全球企业和日本企业带来负面影响。日方做法还可能损害世贸组织成员致力于维护的自由和公平贸易精神。

尽管韩方一再要求日本撤回相关举措，但日方始终保持强硬姿态。日本共同社9日报道称，日本外交消息人士表示，即使是参议院选举后，首相安倍晋三也不会软化态度。日方还考虑增加限制对韩出口商品名录，促使韩国尽快就劳工赔偿问题采取措施。

文在寅10日在会见韩国30家大企业集团总裁时表示，韩国政府将积极支持企业实现进口来源多元化，扩大国内生产，尽量简化行政程序，加大研发相关预算，尽量减少韩国企业的损失。此外，韩国还将以此次事件为契机，大力提高主力产业核心技术、零部件、材料和装备国产化率，从而降低对外依存度。

据韩国产业通商资源部消息，韩日两国将于12日在东京举行处长级工作层磋商，就日本限制对韩国出口进行讨论。这将是日本宣布对韩出口限令后，两国政府代表首次会晤。

《韩民族日报》评论称，目前韩日两国政府间事实上处于一种对话中断状态。韩方希望日本回到政府间对话的轨道上，敦促日方开展有诚意的磋商，如果日方拒绝这样的对话，两国间的贸易冲突将走向无法逆转的局面。日方如果扩大出口限制项目，韩国也不得不采取相应行动。

（本报首尔7月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 16 版）

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