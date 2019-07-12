第五轮中日企业家和前高官对话在东京举行

本报东京7月11日电 （记者刘军国）第五轮中日企业家和前高官对话10日至11日在东京举行。会议认为，双方企业家应抓住机遇，开拓新的合作领域，切实推进两国经贸交流，为中日关系迈向新阶段注入新活力。

中国国际经济交流中心理事长曾培炎和日本前首相福田康夫及两国工商领袖、前高官、专家学者共80名代表参加对话。双方代表围绕中日经济形势、双边经贸关系前景展开了坦诚对话。

曾培炎指出，当前贸易摩擦风险、地缘政治风险、国际金融风险此起彼伏，凸显了中日两国加强合作的重要性。二十国集团（G20）大阪峰会上中日领导人会晤，就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，这为两国未来经贸发展创造了良好的政治氛围。

福田康夫认为，中美经贸摩擦对日本影响较大，不能忽视。日中两国应进一步加深相互理解，通过多种对话平台解决问题。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 16 版）

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