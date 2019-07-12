法国强化网络信息管控

7月9日，法国国民议会通过《反网络仇恨法案》。该法案要求脸书、推特等月访问量超过200万次的网络社交媒体对法国境内的网络活动加强管控，遏制网络仇恨言论。

法案要求，网络社交媒体须在24小时内删除以种族、宗教、性别、性取向或残疾为由的煽动仇恨或歧视性侮辱言论，否则将面临罚款，最高可达其全球营业额的4%；提高数据处理透明度，接受技术资源高级视听委员会的监督，并向后者上报所收到问题的处理情况和必要数据；加强与法国司法系统的合作，取消违法用户的匿名权利并提交用户信息，接受独立检察官的依法审核及必要介入。

发起法案的法国国民议会议员拉艾蒂茨亚·阿维亚表示，对抗网络仇恨是艰巨而长期的战斗，法案让网络大肆煽动仇恨言论的行为无所遁形，相关方面承担起应有责任。各大网络社交媒体纷纷表态支持法案，推特法国公司表示将继续努力，对检测和自动删除非法消息的程序进行改进升级，减轻其网络仇恨言论的危害。

但部分国民议会议员对社交媒体并不信任，反对国家向私企让渡审查权力，担心法案在实施过程中“走样”。国会议员亚历克西·科比埃尔指出，社交媒体大量审查人员集中在人力便宜的第三国，“大量的网络审查员会在不了解法国文化和法律的背景下任意评估和删除平台内容”。另一名国会议员弗朗索瓦·吕芬表示，网络社交媒体为了规避巨额经济处罚的风险，可能对内容进行过度审查，而广泛使用自动化程序来检测信息容易导致审查权力的滥用。

另一些声音认为，审核环节仍有许多地方未得到细化和明确，影响操作有效性。法国媒体跨学科研究与分析中心研究员罗曼·巴杜阿尔指出，很多使用隐晦方式表达的“灰色”非法言论难以被辨识。法国倡导网络信息自由的非政府组织“网弦”则担忧，由于须在24小时内处理所有违法内容，社交媒体难以在规定时间内优先处理传播最广泛、影响最负面的内容。

对于争论，法国数字经济国务秘书塞德里克·奥回应称，国家的首要义务是无论在现实还是网络中都能保护国民，法案在言论自由和公民保护之间找到了平衡点，并强调政府和司法对公民言论的维护及对社交媒体操作监督。该法案下一步将呈交法国参议院审议。

此前，已有17个国家和8家社交媒体及科技公司在法国巴黎签署了“克赖斯特彻奇倡议”，承诺采取措施遏制暴力、极端与恐怖主义内容，包括开发有效阻止恐怖主义信息传播的技术工具；要求社交媒体提高透明度，提供涉及恐怖主义内容的相关数据等。

（本报巴黎7月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 16 版）

(责编：岳弘彬)