为中非职业教育合作搭建新平台

2019中非职业教育国际学术交流研讨会日前在乌干达首都坎帕拉举行，来自中国、乌干达、埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚等国教育主管部门、职业院校的百余名专家学者与会，就如何落实“一带一路”和中非合作论坛框架下的教育合作、拓宽中非职业教育合作规模进行研讨和项目洽谈，为中非双向、多向交流搭建平台。

乌干达高等教育国务部长穆因戈在致辞中表示，非洲人口在不断增长，其中近2/3是年轻人，提供高质量的职业教育非常有必要，中国为帮助非洲国家实现现代化发展作出了重要贡献。“乌干达将职业教育作为社会经济发展和转型的引擎，乌方愿同中国加强有关领域交流合作。非中职业教育合作前景广阔。”

中国驻乌干达大使馆政务参赞陈会新说，职业技能培训是中乌、中非教育合作的重点方向之一。中方将积极落实向非洲青年提供职业技能培训的承诺，助力非洲国家将人口红利转化为发展优势。

“中非人力资源合作与青年发展”“‘一带一路’职业教育国际合作”“基于能力导向的职业技术教育与培训的教与学”……这些话题成为与会人士关注的焦点。东非大学联盟理事会创新拓展部部长菲利普·阿约认为，目前非洲技能培训存在国际化程度不高、实操培训不足等问题，石油、制造业、信息技术等行业急需人才，中国成熟的职业技能培训体系为非洲国家提供了宝贵经验。

创造太阳乌干达石油学院院长马搏表示，非洲国家正努力改革职业技术教育和培训体系，以满足人才需求。中国多年的经济发展带动职业教育体系水平的整体提升，可为非洲职业教育的发展提供很好的借鉴和参考，期待双方搭建更多务实交流平台。

研讨会资料手册上，参会学校的优势专业一目了然，畜牧兽医、服装纺织、模具制造、铁路等专业介绍详细具体。会议间隙，非洲国家职业院校的与会代表仔细阅读宣传展板和资料手册。“通过此次研讨会，我们能够更加深入地了解中国职业院校和教育体系的特色、优势及教学方式，这对我们自身职业教育发展大有裨益。欢迎更多中国高校走进非洲。”肯尼亚基苏木国立职业副校长阿萨卡说。

北京大学非洲研究中心主任刘海方对记者表示，“一带一路”建设正让越来越多的中国企业走出去，职业技术学校也应该跟上步伐，通过政府、学校、企业多方联动，使非洲的青年技能素质和实际就业前景相契合，真正推动非洲各行业发展。

（本报坎帕拉电）

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 16 版）

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