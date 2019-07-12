朝鲜党报刊文纪念《朝中友好合作互助条约》签订58周年

本报平壤7月11日电 （记者莽九晨）朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》11日在《朝中友好合作互助条约》签订58周年之际刊发署名文章，强调当前朝中关系正继承历史传统、顺应时代要求不断发展。

这篇题为《日益发展的朝中友谊》的文章说，“58年前两国老一辈领导人亲自签署的《朝中友好合作互助条约》，是能够持久巩固和发展在反帝自主和追求社会主义的浴血斗争中结成的友好合作关系的牢固法律基础”。文章强调，这一条约为加强和发展朝中友好合作关系、推动两国社会主义事业发展、维护亚洲与世界的和平稳定做出了重要贡献。

文章说，当前的国际环境要求朝中两国人民顺应时代潮流、进一步发展好朝中关系，这也是两国人民的共同义务，“岁月流逝，万物变迁，但朝中两国人民的命运紧密相连这一真理永远不变”。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 03 版）

(责编：岳弘彬)