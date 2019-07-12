全国人大常委会党组召开会议

新华社北京7月11日电 全国人大常委会党组10日召开会议，学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话，研究部署加强全国人大党的建设。中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长、党组书记栗战书主持会议并讲话。

会议认为，党中央召开中央和国家机关党的建设工作会议，具有重要里程碑意义。习近平总书记的重要讲话，精辟论述了加强和改进中央和国家机关党的建设的重大意义，深刻阐明了新形势下中央和国家机关党的建设的使命任务、重点工作、关键举措，对加强和改进中央和国家机关党的建设作出全面部署，为推动中央和国家机关党的建设高质量发展指明了努力方向、提供了根本遵循。

会议指出，认真学习领会、坚决贯彻落实习近平总书记的重要讲话，是加强全国人大党的建设的重大政治任务，要结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓紧抓实、务见成效。要准确把握习近平总书记指出的中央和国家机关的政治属性和职责定位，提升做好机关党建工作的责任感使命感，自觉在加强党的建设上走在前、作表率。要牢固树立政治机关的意识，带头做到“两个维护”，把对党忠诚、与党中央保持一致体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，体现在实际工作和一言一行中。要坚持以政治建设为统领，全面加强党的各方面建设，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，把全国人大机关建设成让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

会议听取了机关党组关于机关党建和开展主题教育情况的汇报，并提出要求。强调全国人大常委会党组在加强自身建设的同时，要进一步加强对机关党组、专门委员会分党组的领导，坚持并完善听取党建工作汇报、重大事项请示报告等制度，确保党中央关于全面从严治党的部署要求落地生根。要把坚决防止“灯下黑”摆在机关党建的突出位置，健全完善机关党建制度体系，扎实开展内部巡视，持之以恒正风肃纪，坚决克服形式主义、官僚主义，有效推动党建和业务深度融合、相互促进。要践行新时代好干部标准，把干净和担当、勤政和廉政统一起来，激励干部增强干事创业的精气神，敢于担当作为，甘于无私奉献，不断提升人大机关工作质量和效率。

王晨、曹建明、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、王东明、白玛赤林、杨振武出席会议并发言。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 03 版）

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