积极应对气候变化 深化节能减排工作

新华社北京7月11日电 近日，中共中央政治局常委、国务院总理、国家应对气候变化及节能减排工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、国务院副总理、国家应对气候变化及节能减排工作领导小组副组长韩正出席会议。

会上，生态环境部、发展改革委作了汇报，领导小组成员发了言。李克强说，近年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门积极践行新发展理念，推动应对气候变化和节能减排工作取得显著成效。二氧化碳排放强度持续降低，非化石能源消费比重逐步提高，可再生能源电力装机总量占全球的30%，新增森林蓄积量已提前完成2030年目标；主要污染物排放量明显下降，生态环境质量不断改善。新形势下，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照推动高质量发展的要求，统筹谋划经济社会发展和应对气候变化、节能减排工作，促进经济结构优化升级，推动新旧动能转换，挖掘节能潜力，加快形成绿色低碳循环发展的产业体系，加强生态文明建设，坚决打好污染防治攻坚战，促进经济社会持续健康发展，并为全球应对气候变化挑战继续作出应有贡献。

李克强指出，我国是世界上最大的发展中国家，发展不平衡不充分问题仍很突出。我们会继续付出艰苦卓绝的努力，确保兑现对国际社会作出的2030年左右二氧化碳排放总量达峰和强度大幅下降的承诺。同时，我们愿与国际社会一道，坚持共同但有区别的责任原则、公平原则和各自能力原则，加强合作，共同维护《联合国气候变化框架公约》《巴黎协定》及其实施细则，推动气候变化多边谈判充分体现发展中国家诉求，促进全球气候治理向更加公平合理、合作共赢方向发展。

李克强说，各部门要形成合力，深入推进节能减排工作。一要聚焦重点领域，大力推行工业清洁生产、交通节能减排，结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造，继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源。持续推动燃煤电厂和钢铁产能超低排放改造，促进工业炉窑全面达标排放，加快补上污水、垃圾处理等基础设施短板。深入开展全民节能减排低碳行动。二要发展壮大节能环保产业，提高节能减排效率，培育新的增长点。加快突破清洁能源和低碳领域的关键技术，做强节能减排装备制造业，大力推行节能减排合同管理服务。推进政府等公共机构执行节能产品强制采购制度。三要更加注重运用经济政策、法规标准等手段，调动各方面节能减排的内在积极性，不搞简单化处理和“一刀切”。健全促进绿色发展的价格等机制，推广脱硫、脱硝电价成功经验。加大绿色金融支持。落实好促进节能减排相关税收优惠政策。加快建立用能权、排污权和碳排放权交易市场。构建节能减排的长效机制。

孙春兰、胡春华、刘鹤、肖捷、何立峰参加会议。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 03 版）

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