胡春华出席《中朝友好合作互助条约》签订58周年纪念招待会

本报北京7月11日电 （记者赵成）中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华11日出席朝鲜驻华大使池在龙在使馆举办的《中朝友好合作互助条约》签订58周年纪念招待会并致辞。
胡春华表示，中朝建交70年来，两国关系走过了不平凡的历程。今年6月，习近平总书记、国家主席对朝鲜进行了历史性的国事访问，与金正恩委员长进行了深入沟通交流，共同擘画了新时代中朝关系的美好未来。中方愿同朝方共同努力，落实好两党、两国最高领导人达成的重要共识，加强发展经验交流互鉴，推进友好交流和务实合作，更好地促进两国发展、增进人民福祉，为地区和平稳定与发展繁荣做出积极贡献。
池在龙表示，朝方将同中方一道，继承和发展朝中友谊，加强团结协作，推动朝中友好关系不断取得新的发展。
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