李鸿忠率中共代表团访问捷克

新华社布拉格7月11日电 应捷克社民党邀请，中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠于7月8日至11日率中共代表团访问捷克，分别会见捷克众议院主席冯德拉切克，社民党主席、政府第一副总理哈马切克，捷克和摩拉维亚共产党主席、众议院第一副主席菲利普，出席天津市与捷克有关合作项目签约仪式。

李鸿忠表示，在两国元首政治引领下，中捷关系呈现快速发展势头。捷克积极参与“一带一路”建设，成果丰硕。此访旨在落实两国元首就新时期双边关系发展达成的重要共识，增进政治互信，加强政党交流，推动务实合作。天津市希深化同捷地方合作，丰富中捷战略伙伴关系内涵。李鸿忠结合天津市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的具体实践，介绍新中国成立70年、改革开放40多年，特别是中共十八大以来取得的历史性成就、发生的历史性变革，强调中方愿与捷方一道，维护多边主义和自由贸易，建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。

捷方高度评价双边关系，表示愿积极参与高质量共建“一带一路”，扩大两国各领域交流与合作，实现互利共赢、共同发展。捷政党愿加强同中国共产党的友好交往，推动捷中关系迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 03 版）

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