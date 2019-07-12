应对气候变化亟须负责任行动（钟声）

7月9日，为期10天的联合国可持续发展高级别政治论坛在纽约联合国总部拉开帷幕。论坛期间，联合国经社理事会发布2030年可持续发展目标进展报告指出，气候变化是影响人类可持续发展进程的重要原因之一。这再次提醒人们，应对气候变化极其重要，需要各方积极行动。

近期，极端气候现象频发受到国际社会高度关注。世界气象组织不久前表示，6月下旬席卷欧洲多国的热浪同温室气体排放对气候环境造成的影响有着必然联系。温室气体浓度的不断增加将引发更大规模的全球热浪、冰川消融、海平面上升、海洋温度升高和极端气候。西班牙《国家报》网站近日的报道认为，最近发表的数份报告再次证实了气候变化的恶果，其依据就是温度屡创纪录、极端气候现象不断出现，袭击欧洲的一波又一波热浪表明，欧洲已经开始品尝气候危机的恶果。

与此同时，各国应对气候变化的政策方向也成为热议的焦点。最近在大连举行的夏季达沃斯年会将“提升负责任领导力”作为四个分议题之一，指向包括气候变化在内的环境问题，呼吁各国政策制定者采取切实举措提升经济的包容性和可持续性。6月举行的二十国集团领导人大阪峰会期间，国际舆论特别聚焦世界主要经济体在应对气候变化问题上的态度，担心个别国家的立场进一步倒退。在6月举行的欧盟夏季峰会上，“到2050年实现‘碳中和’”成为各方争论的关键问题之一。纽约市议会近日以压倒多数投票通过了一项法案，呼吁立即紧急动员应对全球气候危机，法案指出“美国对于气候紧急情况的应对与其自身经济实力不成比例，并一再阻挠全球向绿色经济转型的努力，因此美国在迅速应对这些生存威胁方面负有特殊责任”。

关注气候变化的同时，呼吁世界各国同舟共济、共同努力应对气候变化的呼声日益高涨。气候变化影响每一个人，任何一国都无法置身事外、独善其身。正如2019年联合国气候变化大会主席、智利环境部长卡罗琳娜·施密特日前发出的呼吁：“我们正处于变革的关键时刻。我们需要由谈判进入行动。目前我们的目标应当是拿出雄心，采取具体行动。”

放眼世界，负责任的具体行动正在展开。二十国集团领导人大阪峰会期间，中国、法国同联合国再度举行气候变化三方会议，重申加强应对气候变化国际合作、推动气候变化《巴黎协定》全面有效实施的坚定承诺。德国总理默克尔日前表示，德国正推动能源转型，大力发展可再生能源，并计划在今年下半年推出进一步措施，以实现2030年的应对气候变化目标，即温室气体排放较1990年减少55%。7月10日，全球7000多所高校在纽约举行的高等教育可持续倡议部长级会议上承诺，到2030年或最迟到2050年实现校园“碳中和”，以积极行动应对全球气候变化……

“我们是能够改变气候变化轨迹的最后一代人，却也是不得不面临气候变化造成结果的第一代人。”不久前，联合国前秘书长潘基文与全球气候变化适应中心首席执行官帕特里克·韦尔库伊詹共同发出警示。随着联合国气候行动峰会和2019年联合国气候变化大会的日渐临近，世界呼唤各方以坚如磐石的信念，展现同舟共济的精神，为应对气候变化国际合作提供更加有效的政治推动力，促进全球绿色、低碳、可持续发展。

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 03 版）

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