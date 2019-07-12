从法国巴黎向北驱车85公里，就到了比亚迪位于法国博韦市的工厂。厂房内标识电动汽车组装流程及工具配件的红色标识牌一字排开，工人们正忙碌地组装车辆，车身上用法语标注的“100%纯电动”字样格外醒目。日前，比亚迪的三款纯电动大巴在该厂成功下线，并分别交付博韦市、敦刻尔克市和奥尔良市，助力法国多个城市加快推进“零排放”步伐。比亚迪法国分公司总经理田力耘说：“我们要从这里把中国的纯电动大巴开到全法国乃至更多的欧洲国家。”

“我们赶上了一列刚刚启动的‘火车’”

法国公共交通系统发达，是欧洲最大的电动汽车市场。2014年，欧洲最大的公交集团法国巴黎大众运输公司推出《巴士2025计划》，计划于2025年在巴黎核心区域全面弃用柴油公交车，将公司约4500辆公交车更新为新能源车。该计划很快成为法国公交领域的风向标。

“正是看到这个发展机会，比亚迪才会迅速在法国设立工厂。我们赶上了一列刚刚启动的‘火车’。”田力耘说。比亚迪法国厂区占地约8万平方米，是比亚迪于2017年3月投资1000万欧元在欧洲建立的第二座纯电动大巴工厂，前期主要生产纯电动大巴，后期将增加更多车型，预计单班年产量约200台大巴。此外，工厂还将陆续建立配套维修售后服务中心和备件物流中心。

与其他更早进入欧洲市场、积累了丰富经验的企业相比，初入欧洲市场的中国企业面临不小的困难。田力耘介绍，如何尽快实现本土化、融入当地，是比亚迪关注的重点。

以公交车为例，中国公交车多强调功能性，法国则更强调设计性。为适应法国市场偏好，比亚迪针对不同城市特点，对车辆的造型、配色、内饰、操控系统进行重新设计，以适应司机和乘客的需求。此外，针对法国等欧洲国家电力基础设施特点，比亚迪还研发了互联网智能监控系统，对每辆车的电量、行进状态以及充电桩位置进行科学管理，极大便利了市政公交的管理和调度。

“信心更多源于自身的核心竞争力”

在打开法国市场的同时，比亚迪也将中国质保标准带到了欧洲。田力耘介绍说，这主要得益于比亚迪是全球唯一一家同时掌握电池、电机、电控“三电”核心技术及配套充电设施的新能源汽车研发、生产企业。

“中国电动车标准树起质保标杆。”博韦市本地公交公司科罗利斯的经理弗雷德里克·科隆说，“我们是博韦市第一批纯电动大巴的使用者，比亚迪的纯电动大巴充电4小时就可以运行一整天，方便快捷，没有污染，目前这批纯电动大巴承担往来机场与市区的主要任务。”

在博韦市机场外的公交候车区，记者见到了刚刚结束一天工作的机场清洁工埃莱娜。她说：“我每天都搭乘这款纯电动大巴回家。车上安静又舒适，让我回家的路上不再疲惫。”已有9年驾龄的公交司机让—皮埃尔表达了同样的感受：“比亚迪纯电动大巴宽敞明亮，没有噪音，驾驶体验非常舒适。”

“打铁还需自身硬，比亚迪在法国站稳脚跟的信心更多源于自身的核心竞争力。”田力耘说，作为电池技术起家的企业，比亚迪纯电动大巴设计采用的磷酸铁锂电池安全性能优异，电池循环寿命为12至15年，远高于同类竞争者。一次充满电行驶里程可达250公里，充分满足公共交通需求。产品还大幅降低了噪音污染，满足部分城市对夜间巴士的需求。比亚迪纯电动大巴虽然比燃油大巴贵一倍，但依靠油电差价和更完善的售后服务，反而使公交运营商盈利能力得到大幅加强。

“比亚迪电动汽车是‘绿色增长’的载体”

凭借领先的技术、优秀的性价比，比亚迪迅速赢得欧洲市场的青睐。目前，比亚迪纯电动大巴足迹已遍布欧洲20多个国家的70多个城市，包括荷兰、英国、法国、西班牙、瑞典等，为欧洲多地带去绿色环保解决方案。截至目前，比亚迪在欧洲纯电动大巴市场占有率超过20%，排名第一。

“我们看重比亚迪，因为它有利于构建本土健康的工业体系。”博韦市市长卡洛琳娜·卡耶表示，“比亚迪的投资为我们送来了‘及时雨’，带来了就业机会，激发了本地区的经济活力。”

“为了让比亚迪来本地投资，我们可下了不少功夫。”上法兰西大区投资局局长亚纳·皮托莱笑着对记者说。早在2012年，皮托莱就到访过比亚迪深圳总部，良好的商誉、创新的活力让他认为比亚迪将成为未来产业的“领头羊”。“上法兰西大区希望通过这一投资合作在法国电动车领域占据领先地位。”

随着中法两国积极推动落实气候变化《巴黎协定》承诺，绿色环保的可持续发展理念已深入人心。在加入比亚迪前，比亚迪法国市场与公关经理奥赫丽·普雷赞在国际防痨和肺病联合会巴黎总部工作了10余年。出于对环保工作的热情，她最终选择在生产端与商业活动中继续践行自己秉持的绿色健康理念。“比亚迪的目标也是我们的目标，那就是通过为大家提供无污染的公共交通工具，让空气更清新。也正因如此，我对现在的工作充满热情。”

“比亚迪电动汽车是‘绿色增长’的载体，其先进的清洁能源技术充分体现了对环境和资源的尊重，也将推动城市的可持续发展。”卡耶说。

（本报北京、巴黎电 记者王海林、葛文博，张子旭参与采写）

《 人民日报 》（ 2019年07月12日 03 版）

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