商务部：中美经贸团队正在就下一步具体安排保持沟通

新华社北京7月11日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰11日表示，双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤共识的要求，在平等和互相尊重基础上重启经贸磋商。目前，中美经贸团队正在就下一步具体安排保持沟通。

高峰是在当日举行的例行新闻发布会上作出上述表示的。

7月9日晚，中美经贸高级别磋商双方牵头人通话，就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。高峰说，双方经贸团队正在认真落实两国元首会晤共识。

“中方对于磋商的立场是一贯的、明确的，中方的核心关切必须得到妥善解决。”高峰说，相信双方通过平等对话，照顾彼此合理关切，一定能够找到解决问题的办法。这符合两国和两国人民的利益，也符合整个世界和世界人民的利益。

近期，美方决定对此前加征关税的110种中国商品免征关税，对此，高峰表示，据了解，这是美方正常的关税排除程序。中方也已建立了相应的关税豁免机制，将根据企业申请进行处理。

高峰还强调，中方敦促美方真正落实承诺，尽快停止动用国家力量打压中国企业的错误做法。

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