原标题：财经观察：韩国多方面着手阻止韩日贸易摩擦持续发酵

新华社首尔7月11日电 财经观察：韩国多方面着手阻止韩日贸易摩擦持续发酵

新华社记者陆睿

近日，日本政府对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，导致双边贸易摩擦持续发酵。现阶段，韩国政府在通过外交渠道督促日方撤回“限令”之外，也在积极谋求对策应对这一“史无前例的紧急状况”。

此次日方限制向韩国出口的半导体材料包括氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢，是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。根据韩国贸易协会的数据，韩国超过90%的氟聚酰亚胺、抗蚀剂及40%以上的高纯度氟化氢均从日本进口。

日方相关措施直接打击作为韩国经济支柱的半导体产业，引发韩方强烈关切和忧虑。三星证券研究员黄敏成表示，日方措施在短期内对韩国影响有限，但如果限制措施长期化或日方扩大制裁种类范围，韩方应对起来存在难度。

韩国总统文在寅日前表示，韩国政府正全力寻求外交解决方案，并希望日方能予以回应，不要“走入死路”，否则不仅伤害韩日两国经济和友好关系，也会对全球经济产生消极影响。

9日，在世界贸易组织货物贸易理事会会议上，韩方再次要求日本撤回相关措施。同时，韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基警告，向世贸组织提起诉讼并等待处理结果过程漫长，不是唯一应对方法，韩方会根据国际法、韩国法律坚决采取反制措施。

不过，不少韩国专家表示，经济反制举措应慎用。前韩国经济研究院研究委员赵庆业说，假如韩国限制向日本出口半导体及半导体零部件，比起对日本经济的影响，对韩国影响更为显著。“日本可选择从其他国家的企业进口零部件来替代从韩企进口。”

韩国仁荷大学国际通商学教授郑仁教认为，目前从产业及贸易结构上看，韩国缺乏能够有效制约日本的手段。

另一方面，韩方也在积极寻求扩大进口渠道、增加国内自给率，减少在关键材料上对日依赖，减少韩企可能蒙受的损失。10日，文在寅在青瓦台罕见地召集30家企业高官，共商应对日方管控的办法。文在寅不仅称此次事态是“史无前例的危机”，还呼吁建立紧急应对机制。

文在寅表示，韩方将支持扩大韩国国内相关材料产量，减少行政许可程序，加速技术开发和工程测试，大幅增加相关预算，加强与中小企业合作，还将给予税收金融扶持。

但不少韩国主流媒体表示，韩国在努力加强核心技术和材料研发的同时，应继续在外交层面寻求解决纠纷的突破口，避免事态进一步恶化。

韩国《中央日报》11日社论说，加强材料和零部件竞争力无可厚非，但在全球价值链的国际分工体系中，一国不可能在所有环节都具优势，也不可能一朝一夕就能利用有限资源和条件补齐短板。因此，最根本的解决对策还是从事件根源着手，通过外交途径解开问题症结。

(责编：刘洁妍、杨牧)