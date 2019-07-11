原标题：中日韩就继续扩大朱鹮合作达成多项共识

新华社首尔7月11日电（记者田明）中国陕西省汉中市、韩国庆尚南道昌宁郡和日本新潟县佐渡市地方政府以及中日韩三国合作秘书处11日在首尔签署合作备忘录，决定积极推动朱鹮相关合作，使其成为一个可持续和机制化的三边合作平台。

当天，由中日韩三国合作秘书处联合中国朱鹮国际论坛秘书处共同主办的第二届朱鹮国际论坛在首尔召开。作为中日韩三国合作20周年系列纪念活动的一部分，本届论坛以“新旅程，新高度——迈向可持续发展的中日韩朱鹮合作”为主题，旨在探索中日韩朱鹮合作的未来前景，推动三国多领域合作取得更多成果。

汉中、昌宁、佐渡是朱鹮在三国的主要栖息地。三地政府在会上就朱鹮合作、推动建立稳定和可持续的会议机制、加强朱鹮栖息地保护和修复等进行了交流，并就加强地方政府间人文交流和生态旅游等相关产业合作达成广泛共识。

中日韩三国合作秘书处秘书长李钟宪在开幕式上致辞时表示，中日韩三国密切协作，携手开展朱鹮种群重建，将朱鹮从濒临灭绝的危机中成功挽救出来。希望三国积极寻找类似朱鹮合作这样的“公分母”，进一步通过多领域合作巩固发展三国友好关系。

中国驻韩国大使邱国洪说，今年是中日韩合作正式启动20周年。在三方共同努力下，三国合作不断取得丰硕成果。其中，以朱鹮合作为代表的民间交流合作作出了重要贡献。期待朱鹮凝聚的友谊世代相传，中日韩合作稳步走向下一个十年。

朱鹮被誉为“吉祥之鸟”和鸟中的“东方宝石”，深受中日韩三国人民喜爱。在三国开展合作繁育研究的努力下，全球朱鹮种群已突破3000只，三国均实现野化放飞，朱鹮保护工作取得阶段性成果。

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