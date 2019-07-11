外交部：反对借涉疆问题干涉中国内政

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。

全文如下：

问：昨天，22个国家联合致函联合国人权理事会，批评中国新疆政策。斯洛伐克总统恰普托娃在与王毅国务委员兼外长会见后，批评中国人权记录。英国外交大臣亨特在一个论坛上也对中国“日益恶化”的人权状况表达关切。你对上述有何回应？

答：有关国家的致函罔顾事实真相，对中国无端指责和攻击污蔑，公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向有关国家提出严正交涉。我们敦促这些国家尊重事实、摒弃偏见，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，停止将人权问题政治化和借涉疆问题干涉中国内政。

我们多次强调，新疆事务纯属中国内政，事关中国主权、安全和领土完整。在涉疆问题上，中国政府和中国人民最有发言权，不容任何国家和外部势力干预。面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，新疆维吾尔自治区依法采取包括设立教培中心在内的一系列反恐和去极端化举措，扭转了新疆安全形势。新疆已经两年多没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结、百姓安居乐业，各族群众的幸福感、获得感、安全感大幅提升，衷心拥护政府的政策举措。

另外，中方已邀请多批各国外交官、媒体、专家学者等赴新疆参观访问，亲眼目睹事实真相。他们均表示在新疆所见所闻与西方媒体报道的情况完全不同。中方也已向联合国人权高专办人员发出访疆邀请。我们欢迎真正秉持客观、公正原则的人来新疆走一走、看一看，但我们坚决反对任何外部势力借涉疆问题干涉中国内政，损害中国主权和领土完整。

关于斯洛伐克总统的有关表态，王毅国务委员兼外长刚刚应邀对斯洛伐克进行了友好访问，同斯方领导人就双边关系等共同关心的一系列问题坦诚深入地交换了意见。中方已经发了消息稿，你可以查阅。

恰普托娃总统赞赏中国取得的巨大发展成就，表示高度重视发展对华关系，强调斯方尊重中国的主权和领土完整，将坚定奉行一个中国原则。双方同意以两国建交70周年为契机，在相互尊重、平等相待基础上增进政治互信，加强交流合作，共同推动中斯关系健康稳定发展。

王毅国务委员在会见中介绍了中国的人权、少数民族、宗教政策以及中国在上述领域取得的巨大进步和有关事实真相。双方一致认为，国与国之间应在相互尊重基础上开展平等和建设性对话。此次访问达到了传承友谊、重建互信、推动合作的目的。

关于英国外交大臣的有关表态，坦率地讲，我没有注意到亨特先生的有关表态。但我注意到，目前英国正在围绕保守党领袖进行竞争。我知道，不少人都在为竞选这一职位开展工作，继而想当新一任英国首相。这是英国的内政。

但我希望英方某些人，包括亨特先生，在竞选中不要拿中国说事，不要指望通过这个为自己的竞选拉票或者服务。打这种算盘，注定是竹篮打水一场空！

问：昨天，朝鲜劳动党国际部第一副部长金成男抵达北京，中国外交部新闻司司长陆慷抵达平壤，你能否透露一下这两场访问的目的和安排？中朝双方是否会谈到朝美谈判的情况？

答：今年是中朝建交70周年，朝鲜劳动党中央国际部代表团来中国访问是中朝两党国际部门之间的正常交往。

外交部新闻司司长陆慷此次率团访问朝鲜，是同朝鲜外务省报道局负责人举行对口磋商。这是中朝间一项交流互访机制，也是两国外交部门之间的一次正常交往。

问：朝鲜劳动党国际部第一副部长金成男访华，是否会向中方通报朝美首脑会谈结果，并讨论金正恩委员长访华事宜？

答：我刚才已经说了，朝鲜劳动党中央国际部代表团此访是中朝两党国际部门之间的正常交往。有关访问情况会有消息，请你保持关注。

问：据报道，伊朗革命卫队舰艇昨天试图在霍尔木兹海峡拦截一艘油轮。伊朗外交部和革命卫队对此予以否认。你对此有何评论？

答：你提到的情况，我还需要去做进一步了解。作为原则回应，我可以告诉你，海湾地区对国际能源供应和全球安全稳定都具有重要影响。我们希望有关各方能够保持冷静克制，采取切实措施避免局势升级，共同维护海湾地区的和平与稳定。

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